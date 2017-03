SOGNANDO BECKAM/ Su La5 il film con Jonathan Rhys-Meyers (oggi, 2 marzo 2017)

SOGNANDO BECKHAM, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 2 MARZO 2017: IL CAST - Sognando Beckham, il film in onda su La5 oggi, giovedì 2 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia, sentimentale e sportiva, che è stata realizzata nel 2002 per la regia di Gurinder Chadha. Gli attori presenti nel cast di Sognando Beckham sono Jonathan Rhys-Meyers, Keira Knightley, Parminder Nagra e Anupam Kher. Ma eccola trama del film nel dettaglio.

SOGNANDO BECKHAM, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 2 MARZO 2017: LA TRAMA - Jess è una ragazza inglese di origine indiana. La giovane vive, insieme con la sua famiglia, nei sobborghi di Londra. Jess ama tantissimo il calcio e sogna di poter diventare una calciatrice famosa. Il suo desiderio è però osteggiato dalla sua famiglia, che vuole che la ragazza rispetti le sue tradizioni religiose. La giovane inoltre ama tantissimo il suo idolo, che è il fuoriclasse David Beckham. Un giorno Jess fa la conoscenza di Jules, che gioca nella squadra del suo quartiere. Convinta dall'amica, la ragazza indiana inizia ad allenarsi con il nuovo team. L'allenatore Joe subito rimane colpito dalla bravura della giovane. La famiglia di Jess però si oppone al fatto che la loro figlia sia una calciatrice, in quanto considerano il calcio come uno sport per soli maschi. Così i genitori della ragazza le impediscono di allenarsi. Jess è triste e non vuole rinunciare al suo sogno. A questo punto Jules aiuta la giovane indiana a continuare ad allenarsi. Ad un certo punto la ragazza parte con la sua squadra di calcio per la città di Amburgo. Riesce a fare questo viaggio, anche grazie alla complicità di sua sorella, che si chiama Pinky. Mentre è all'estero, Jess è molto attratta da Joe e i due si danno un bacio appassionato. Jules, da sempre innamorata del suo coach, quando scopre che costui ha baciato Jess, interrompe il rapporto con la ragazza. Nel frattempo, Pinky fa una scelta sbagliata. La donna infatti decide di sposarsi proprio il giorno in cui c'è la partita finale del campionato di calcio, a cui partecipa Jess. Quest'ultima vuole giocare quel match, anche perchè un importante designatore sportivo assisterà all'incontro. Jess però decide di andare alle nozze di Pinky. La giovane è molto triste, durante la cerimonia. Il padre, vedendo la figlia affranta, le consente di andare a giocare la finale. Jess dunque entra in campo e stravolge il risultato, facendo vincere al suo team il match. Grazie al suo talento, Jess ottiene una borsa di studio sportiva, per andare a studiare presso l' Università di Santa Clara. La ragazza indiana riceve il consenso di partire da parte di tutta la sua famiglia. La giovane, intanto, riesce a ricucire i suoi rapporti con Jules, la quale ha vinto anche lei la borsa di studio. Mentre si trova in aeroporto, quindi Jess saluta con amore Joe. I due giovani si promettono di portare avanti la loro storia e di vivere il proprio amore. In quel momento Beckham passa accanto a Jess, la quale può finalmente vedere il suo idolo.

