STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il bello delle donne: Alcuni anni dopo (giovedì, 2 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 2 MARZO 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 2 marzo 2017, la programmazione delle reti Mediaset è concentrata soprattutto sulla messa in onda di film e fiction. Canale 5 anche stasera continua con la messa in onda della fiction italiana Il bello delle donne: Alcuni anni dopo, Italia 1 propone un film fantastico e Rete 4 manda in onda il film drammatico Giustizia privata. La5 si dedica alla commedia invece con il film Sognado Beckham mentre Mediaset Extra manda in onda il reality show L'isola dei famosi. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Canale 5 apre la sua prima serata con la fiction Il bello delle donne: Alcuni anno dopo, e stasera sarà l'ultimo appuntamento. In seconda serata viene trasmessa una nuova puntata de L'intervista, il nuovo programma in cui Maurizio Costanzo ogni sera si confronta con un personaggio diverso a cui porre le sue domande. Italia Uno invece pensa a chi ama il mondo dei fumetti e della fantascienza mettendo in programmazione Captain America: il primo vendicatore (Captain America: The First Avenger, 2011) che narra le vicissitudini dell'omonimo super eroe. A seguire un altro film dedicato ad un pubblico giovane, American Pie Ancora insieme (American reunion, 2012), film demenziale che si occupa di seguire le vicende di un gruppo di amici he si rivede dopo tanti anni. Rete 4 manda in onda in prima battuta il film d'azione Giustizia privata (Law Abiding Citizen, 2009) dove un uomo vede la sua vita e la sua famiglia distrutte da un torbido complotto nel quale resta invischiato suo malgrado.

In seconda serata, per il ciclo I Bellissimi di Rete 4, si prosegue con un altro film d'azione, Il risolutore (A man apart, 2003) con Vin Diesel. Oltre alle tre reti principali, Mediaset ha ancora molto da offrire nel suo palinsesto. Altri film sono previsti su La 5, Italia 2 ed Iris, di tre generi ben distinti. La 5 ripropone la leggera commedia adolescenziale Sognando Beckham (Bend It Like Beckham, 2002) dove si parla di una ragazza che vorrebbe giocare a calcio contro il parere della sua famiglia. Italia 2 invece preferisce un horror in prima visione tv, Necropolis - La città dei morti (As Above, So Below, 2014) in cui una giovane cerca di trovare la mitica pietra filosofale nascosta nelle catacombe di Parigi.

Su Iris, per il ciclo Sguardo di donna, va in onda Il velo dipinto (The Painted Veil, 2006) con Naomi Watts che interpreta una donna bela e capricciosa che verrà messa a dura prova dalla vita. Per concludere il palinsesto Mediaset, Mediaset Extra propone le repliche del reality show L'isola dei famosi. Top Crime trasmette gli episodi della nona stagione del telefilm poliziesco Bones, e infine Boing pensa ai più piccini con i cartoni animati Adventure Time.