STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Un passo dal cielo 4 e NEMO Nessuno escluso (giovedì, 2 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 2 MARZO 2017 - Per la prima serata di oggi, giovedì 2 marzo 2017, la programmazione delle reti Rai si apre su Rai Uno con la grande fiction nostrana, per poi proseguire con tanti programmi di approfondimento e informazione ma anche film e telefilm. Sul primo canale Rai andrà in ondanno in onda nuovi episodi della fiction Un passo dal cielo, Rai Due invece ospita NEMO Nessuno escluso, un programma di informazione e Rai Tre propone il programma Mi manda Rai Tre. Rai Movie e Rai Premium si occuperanno di film che saranno gli unici ad essere trasmessi in prima serata Rai. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Rai Uno manda in onda in prima serata due nuovi episodi della quarta stagione della fortunata fiction Un passo dal cielo. Quest'anno l'attore protagonista è Daniele Liotti, che ha preso il posto di Terence Hill. Gli episodi trasmessi in prima visione si intitolano L'uomo dei lupi e Radici. A seguire va in onda l'informazione flash del TG1. Rai Due inaugura un nuovo programma di informazione condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini. Da un lato si tratterà di argomenti leggeri, come dei concorsi di bellezza, e dall'altro di drammatici eventi di attualità, come della guerra tra Russia e Ucraina. Subito dopo Annalisa Bruchi continuerà ad occuparsi di attualità in Night Magazine. Rai Tre resta fedele al suo consueto appuntamento con Salvo Sottile che conduce Mi manda Rai Tre, trasmissione che si occupa di problemi relativi alla realtà italiana. Subito dopo va in onda il TG3 Linea Notte. Questo è quel che concerne il palinsesto delle tre reti Rai principali. Proseguendo, Rai 4 dedica la prima serata ai fan dei telefilm polizieschi statunitensi trasmettendo due nuovi episodi della serie tv Scorpion III, dal titolo Bat Poop Crazy e We're Gonna Need a Bigger Vote, in prima visione assoluta in chiaro in Italia. Rai 5 invece pensa a chi ama la buona musica, mandando in onda il Concerto di Alan Gilbert che dirige l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Le musiche eseguite sono una sintesi sinfonica dell'opera di Wagner L'anello del Nibelungo. Subito dopo viene trasmesso anche il concerto per violoncello n. 1 del compositore Bohuslav Martinu interpretato da Sol Gabetta. Gli unici due film della prima serata Rai sono previsti su Rai Movie e Rai Premium. Rai Movie programma la commedia britannica di Stephen Frears dal titolo Tamara Drewe - tradimenti all'inglese (Tamara Drewe, 2010). La storia racconta di una giovane che torna nel suo paesino natale dopo la morte della madre, attirando subito l'attenzione di tutti si di se. Rai Premium infine propone un film tv di produzione tedesca dal titolo La nave dei sogni - New York, Savannah e Salvador de Bahia (Das Traumschiff: New York, Savannah und Salvador de Bahia, 2011) che racconta di un viaggio un po' particolare di una nave che ha a bordo due soli passeggeri, marito e moglie che festeggiano il primo anniversario di nozze.