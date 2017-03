STEFANO DE MARTINO/ E Marcello Sacchetta ci regaleranno ancora scintille? foto (oggi, 2 marzo 2017)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: IL BALLERINO E MARCELLA SACCHETTA CONQUISTANO SEMPRE (OGGI, 2 MARZO 2017) - Stefano De Martino, negli ultimi giorni, ha affascinato i fan pubblicando alcuni scatti in compagnia del figlio Santiago e sottolineando la sua voglia di tornare bambino, di godersi le cose con semplicità e freschezza. Si prospetta però un periodo carico di impegni per il ballerino di Amici di Maria De Filippi, dal momento che il serale si avvicina, e prove e coreografie insieme agli allievi dell’edizione occuperanno molti dei suoi pensieri. Per fortuna, Stefano De Martino può contare su un compagno di avventure simpaticissimo e attento: proprio l’altro giorno Marcello Sacchetta - con il quale l’ex di Belen Rodriguez si è occupato dei daytime in onda su Real Time - ha pubblicato una fotografia in bianco e nero sulla propria pagina Instagram ufficiale. Nell’immagine lo di vede puntare lo sguardo e il dito verso le telecamere, mentre Stefano, più in basso di lui, gli rivolge il suo. “SGUARDI” è stato infatti il semplice commento di Sacchetta allo scatto. Anche durante i prossimi appuntamento con Amici i due ci regaleranno scintille? Clicca qui per vedere il post di Marcello Sacchetta direttamente dalla sua pagina Instagram.

