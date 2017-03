TAMARA DREWE-TRADIMENTI ALL'INGLESE/ Su Rai Movie il film con Gemma Arterton (oggi, 2 marzo 2017)

TAMARA DREWE - TRADIMENTI ALL'INGLESE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 2 MARZO 2017: IL CAST - Tamara Drewe - Tradimenti all'inglese, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 2 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere commedia che è stata diretta da Stephen Frears nel 2010. Gli attori principali sono Gemma Arterton, Roger Allam, Bill Camp, Dominic Cooper, Luke Evans e Jessica Barden. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

TAMARA DREWE - TRADIMENTI ALL'INGLESE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 2 MARZO 2017: LA TRAMA - Tamara Drewe, bella e rampante giornalista che lavora nella City, è costretta alla morte della madre a tornare nella sua città d'origine, Ewedown, nel Dorset. La donna deve mettere in vendita la sua casa ma per farlo deve prima ristrutturarla. Tamara da ragazza era introversa e impacciata e aveva un aspetto poco gradevole, dovuto soprattutto a un naso importante. Crescendo è ricorsa alla rinoplastica e questo nel piccolo paese di provincia è argomento di grande dibattito. Tamara assume l'appaltatore Andy per fare i lavori, i due in passato hanno avuto una storia finita per colpa del ragazzo. Il nuovo look di Tamara sembra però suscitare di nuovo l'interesse di Andy e anche quello di Nicholas Hardiment. L'uomo è uno scrittore, al momento con poca ispirazione e per sbarcare il lunario che creato con la moglie Beth un B&B per scrittori in cerca di un luogo tranquillo dove scrivere. Tamara a Londra ha conosciuto la star della musica Ben Sergeant e i due hanno intrapreso una relazione. L'uomo per staccare dallo stress cittadino inizia a visitare la casa in campagna di Tamara. La sua presenza nel piccolo paese suscita grande interesse, soprattutto in due sue fan, Jody e Casey. La due hanno messo il loro beniamino su un piedistallo e per questo odiano a morte Tamara. Pur di vedere Ben le due ragazze non esistano a intrufolarsi in casa della donna, facendole anche piccoli scherzi. Un giorno decidono di alzare il tiro e spacciandosi per Tamara spediscono delle mail a Ben, Andy e Nicholas su un appuntamento. Tamara si accorge dell'inganno e chiarisce l'equivoco ma finisce per litigare con Ben, che va via. Il piano di Casey e Jody si ripercuote contro le ragazze, ch così perdono la possibilità di vedere Ben. Nel frattempo tra Tamara e Nicholas scatta una certa simpatia e i due finiscono per intraprendere una relazione clandestina. Le due ragazze, credendo che la responsabile della partenza di Ben sia Tamara iniziano a seguirla ovunque in paese e scoprono della sua relazione clandestina con lo scrittore. Una delle due avverte del fatto Ben, mentre l'altra decide di spedire una lettera anonima alla moglie di Nicholas. Per una serie di sfortunati eventi, Nicholas si ritrova in un pascolo ed è travolto da una mandria di bovini impazziti, che lo uccidono per schiacciamento. Scoperta l'orribile fine del suo amante, Tamara decide di cambiare vita e di restare a Ewedown finendo per fidanzarsi con Andy.

