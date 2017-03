THE GOLDBERGS 3/ Anticipazioni puntata 2 marzo 2017: fine dei giochi, Liceo per Adam! (finale di stagione)

THE GOLDBERGS 3, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella prima serata di oggi, giovedì 2 marzo 2017, Joi trasmetterà gli ultimi due episodi di The Goldbergs 3, in prima Tv assoluta. Saranno il 23° ed il 24°, dal titolo "Megarancia" e "Ti auguro un'estate". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco cosa è successo la settimana scorsa: Erica (Hayley Orrantia) è ossessionata da un cantante neomelodico, ma Johnny Atkins (Sean Marquette) la spinge ad ascoltare qualche pezzo di Rush. Per la ragazza è amore a prima vista, ma le emozioni forti la portano anche a pomiciare inspiegabilmente con il sassofonista. Intanto, Barry (Troy Gentile) scopre che la madre ha regalato un finto Oscar al fratello Adam (Sean Giambrone) e fa notare a Bev (Wendi McLendon-Covey) che è lui il suo preferito. La madre prova a negare, ma di fronte alla gigantografia di Adam, è costretta a cedere. Pops (George Segal) invece consiglia a Murray (Jeff Garlin) di non ostacolare la frequentazione fra Erica e Johnny, se davvero vuole allontanarli. Non appena la figlia scopre che cos'è successo, si realizza ciò che il nonno aveva predetto: Erica diventa sempre più ossessionata dal musicista. Mentre Adam si gode la sua nuova vita da secondo scelto, Barry ha un assaggio di ciò che vuol dire essere il cocco di mamma. Dopo diverse pressioni da parte della madre, Barry decide di fare marcia indietro. Murray fa invece un ultimo tentativo di allontanare Erica da Johnny, chiedendo l'intervento di amici e professori. Il risultato tuttavia si rivela opposto, ma dopo aver rifletturo, la figlia capisce perché si sta dirigendo verso il sassofonista. E' la festa della mamma, ma solo Adam si è ricordato di fare un regalo a Bev, da bravo figlio ruffiano. Ovviamente non manca di far notare che Barry ed Erica si sono invece dimenticati dell'evento, spingendo i due fratelli a mettere in campo un'idea istantanea per pararsi le spalle. La madre in realtà ha capito perfettamente cosa sta succedendo e visto che Erica e Barry le rigirano dei vecchi coupon per abbracci e carinerie, decide di sfruttarli tutti, anche quelli più improbabili. Costringe quindi i figli ad abbracciarla per diverse ore, curarle i piedi e farle i capelli, fino a portarli allo sfinimento. Intanto, Adam cerca di convincere Murray a permettergli di andare in un campo spaziale piuttosto costoso, ma nulla sembra fare presa. Grazie all'aiuto di Pops scopre però che il padre è stato ostacolato nei suoi sogni di ventriloquo dal nonno e cerca di sfruttare questo particolare a proprio vantaggio, facendo leva sulla psicologia. Dopo diverse ore, Murray gli dimostra di essere molto bravo a far parlare il suo pupazzo Morrey, ma lo delude quando insinua che sia identico a suo padre. Scopre così che in realtà il nonno ha sempre maltrattato il figlio, abbandonandolo a se stesso quando era solo un bambino. Murray invece realizza che per essere davvero diverso dal padre, dovrà fare di tutto per realizzare i sogni di Adam.

THE GOLDBERGS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 2 MARZO 2017, EPISODIO 23 "MEGARANCIA" - Barry è ossessionato da una maglia in particolare, a cui ha dato persino un nomignolo. Questa preferenza va ovviamente contro le idee di Bev, che cerca di avere l'appoggio di Lainey per riuscire a convincere il figlio a cambiare look. Ogni tentativo tuttavia risulterà fallace, tranne quando Barry scoprirà che qualcuno ha rovinato la sua maglia preferita. Intanto, Adam e Erica cercano di limitare i danni del complotto, dirottando i sospetti di Barry verso qualcuno dei JTP. EPISODIO 24 "TI AUGURO UN'ESTATE" - E' arrivata la fine della scuola, ma per Bev vuol dire accettare che il suo piccolo Adam sta crescendo e che dovrà andare al Liceo. Il figlio invece dovrà fare i conti con la sua sindrome da Peter Pan e con la volontà di non lasciare la sua vecchia classe. Quando Bev scopre che la copertina del suo bambino preferito è stata occultata ai suoi occhi, Erica ne approfitta per ottenere dei benefits e tenere in pugno la madre.

