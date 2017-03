THE LIBRARIANS 3/ Anticipazioni puntata 2 marzo 2017: profezia per Eve. Dovrà morire?

THE LIBRARIANS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 2 marzo 2017, Paramount Channel trasmetterà due nuovi episodi di The Librarians 3, in prima Tv assoluta. Saranno il terzo ed il quarto, dal titolo "... And the Reunion of Evil" e "... And the Self-Fulfilling Prophecy". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: in un antico museo egizio, un acceleratore di particelle viene attivato da un gruppo di veterani in visita. Viene rilasciato Apupi, la divinità egizia del caos, che si è finalmente liberata alla prigionia in cui era stata relegata, all'interno della Grande Piramide di Giza. I militari presenti vengono impossessati uno ad uno, ma il Libro avvisa Flynn (Noah Wyle) dell'evento magico, che si precipita quindi con gli altri Bibliotecari al Boston Science Museum. In base ad un amuleto ritrovato sul posto, Flynn intuisce subito che cosa possa essere successo e sfrutta un vecchio sottomarino per aprire un sentiero che conduce ad un antico santuario. Il posto, intriso di magia ancestrale, è in grado di impedire che i regni del male e del caos riescano a stabilizzarssi nel mondo reale. Non appena il gruppo cerca di impedire ad Apupi di sbloccare il santuario, la creatura sfrutta i propri poteri per trasformarli e metterli l'uno contro l'altro. Poco dopo, un gruppo di agenti di una divizione governativa anti-magia, conosciuto come DOSA, irrompono sul posto e mettono i Bibliotecari in manette. Apupi però sottomette gli agenti non appena entrano in contatto con lui, dando tuttavia modo ai Bibliotecari di fuggire. Il veterano viene invece posseduto dalla divinità ed una volta raggiunto il leader della DOSA, Cynthia Rockwe (Dana Green), se ne impossessa. La situazione precipita quando Apupi ritorna nel mondo reale e libera Anubi, il dio egizio della morte, che trasforma diverse persone in mannari. Il gruppo si ritrova quindi in un laboratorio segreto gestito dai militari, dove tuttavia Jones (John Harlan Kim) viene morso prima che il resto del gruppo riesca a mettere in fuga il mannaro. Una volta ritrovato il ciondolo, la squadra trova delle immagini della videosorveglianza tramite cui scoprono che Bobby () si è impossessato di Charlene (Jane Curtin). Anubi appare subito dopo nel video, grazie ad un portale creato dall'acceleratore. Nel frattempo, Eve (Rebecca Romijn) affronta Jenkins (John Larroquette) su quanto sta succedendo, sicura che le stia nascondendo qualcosa, ma prima che il Guardiano possa rispondere, vengono fermati da una soldatessa. Fa tuttavia l'errore di smascherarsi da sola, ma Jenkins getta se stesso e Eve nel baratro sottostante per riuscire a sopravvivere. Becker (Usman Ally) attiva poi l'acceleratore per distruggere le creature prima che possano contaggiare altre persone, ma viene ucciso all'istante. Flynn decide quindi di lasciare che il laboratorio esploda, in modo da fermare Apupi. Stone (Christian Kane) e Jones contestano la sua scelta, ma il Bibliotecario si sente in colpa per non aver intuito prima quello che sarebbe successo. Jones propone quindi di attirarli verso un punto preciso, sfruttando la sua trasformazione in atto. Creando un passaggio con il generatore ed il vapore, i Bibliotecari potrebbero arrivare all'uscita. Una volta attirate le creature verso i corridoi, Jones inizia a manifestare i primi sintomi del virus mannaro. Flynn cerca quindi di attirarle verso il punto convenuto, ma viene rallentato dall'arrivo di Apupi. Mentre Jenkins cerca di aiutare Jones, Flynn fa notare ad Apopi che non è da solo. Eve spinge infatti il demone versos l'acceleratore, che grazie all'azione di Cassandra (Lindy Booth) e Stone viene risucchiata all'interno.



THE LIBRARIANS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE 2 MARZO 2017, EPISODIO 3 "...AND THE REUNION OF EVIL" - Jake e Cassandra vengono incaricati di recuperare un cristallo da una caverna di ghiaccio in Svezia. Contro gli avvisi di Jake di non fare affidamento sulla magia, Cassandra usa un incantesimo per liberare l'oggetto, che si sigilla quindi all'interno del suo corpo. Trovato un rifugio, vengono allontanati a causa di una riunione privata. Scoprono così che si tratta in realtà di un vertice di pace tra clan di Giganti di Ghiaccio, che intendono sugellare la loro alleanza banchettando con il potere del cristallo. Jake si espone molto quando si finge uno dei Giganti e viene raggiunto da quello vero, mentre le altre creature si preparano a divorare Cassandra.



THE LIBRARIANS, ANTICIPAZIONI PUNTATE 2 MARZO 2017, EPISODIO 4 "...AND THE SELF-FULFILLING OF EVIL" - Eve, Jack e Jones si risvegliano in una stanza piena di simboli greci, al fianco di uno studente, una donna delle pulizia ed il rettore di un liceo di Seattle. Grazie alle indagini, deducono che il gruppo fosse alla ricerca di una scuola di magia. Eve riceve invece una profezia sulla propria morte grazie ad un essere immortale che uccide solo per un periodo di tempo limitato. I Bibliotecari scoprono in seguito che un gruppo di studenti sta usando l'acqua mistica della Grecia per ottenere un'incredibile fortuna, ignari che il liquido è stato preso dall'Oracolo di Delfi, che si rivela essere la donna delle pulizie. L'Oracolo spiega di aver avuto una visione della propria morte e di aver cercato di distrarre lo Squartatore indirizzandolo verso Eve.

