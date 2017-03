THE ORIGINALS 3/ Anticipazioni puntata 2 marzo 2017: Stefan Salvatore arriva a New Orleans!

THE ORIGINALS 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella terza serata di oggi, giovedì 2 marzo 2017, La5 trasmetterà un nuovo episodio di The Originals 3, in prima Tv per le reti in chiaro. Sarà il 14°, dal titolo "L'alleanza". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Aurora (Rebecca Breeds) è irrintracciabile, ma la paura maggiore di Klaus (Joseph Morgan) è che in suo possesso c'è il cavallo di quercia con cui potrebbe uccidere i Michaelson. Anche il tentativo di localizzazione di Freya (Riley Voelkel) non va a buon fine, per via dell'intervento della Sorellanza, che ha occultato la vampira con un incantesimo. Nel frattempo, Davina (Danielle Campbell) ha modo di accedere agli antichi carteggi magici in possesso della Sorellanza, alla ricerca di un modo per recidere il legame che lega i Michaelson ai vampiri che hanno creato negli anni. In questo modo, crede, anche se dovesse accadere qualcosa agli Originali, gli altri vampiri sarebbero comunque salvi. Intuisce tuttavia che manca un elemento per completare il rituale ed è costretta a chiedere informazioni ad Aya (Tracy Ifeachor), per poi mettersi in contatto con Kol (Nathaniel Buzolic) e chiedere il suo supporto. Poco dopo, Aurora rapisce Freya, mentre Hayley dà degna sepoltura al cuore di Jackson (Nathan Parsons) al di sotto di un albero. Viene raggiunta quindi da Klaus che le chiede di pensare a Camille (Leah Pipes) in sua assenza. Elijah (Daniel Gillies) comunica in seguito al fratello del rapimento di Freya e del biglietto lasciato da Aurora, dove li invita a raggiungerla nei boschi. Intanto, Aya consegna la Mano della Gloria a Davina, in modo da entrare nel mondo dei morti per parlare con Kol. Freya invece si risveglia frastornata ed a causa di questo non riesce ad usare la magia per liberarsi. Aurora arriva in quel momento e la ferisce, per poi rinchiuderla all'interno di una bara che seppellisce nel bosco. Nel frattempo, Kol mette in guardio l'amata riguardo alle reali intenzioni della Strige, convinto che la stiano solo usando a loro vantaggio. Le rivela inoltre che non esiste l'incantesimo che sta cercando, ma si tratta solo di una menzogna per proteggerla. Le confessa subito dopo, infatti, che per completare il rituale dovrà essere disposta ad uccidere qualcuno. Raggiunta la foresta, i due fratelli Michaelson iniziano a cercare la strega, ma sono costretti a dividersi. In più, Aurora ha sepolto diverse bare per poterli confondere, ma grazie allo spirito di Finn (Casper Zafer), Freya riesce a far nascere sulla superficie del terreno che la sovrasta dei fiori particolari. Il fratello riesce così a trovarla. In città, Davina capisce che l'elemento mancante del rito è il cuore di un vampiro che non si trova nella linea di sangue dei Michaelson e che quindi si tratta di Hayley. Nello stesso momento, la mannara ha modo di addestrarsi con Cami presso la palestra di Marcel (Charles Michael Davis), dove la salva da una morte certa per mano della Sorellanza. In loro aiuto interviene Kol, ma Aya si scaglia contro Hayley e riesce a dominarla. Marcel a quel punto le impone di lasciare l'amica, pena la distruzione della stessa Strige. Una volta capito che il cuore di Jackson potrebbe fare al caso di Davina, scoprono che in realtà l'organo è stato sottratto da Marcel, che lo ha consegnato ad Aya.

THE ORIGINALS 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 23 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 14 "L' ALLEANZA " - Nel nuovo episodio di The Originals 3, assisteremo ad un crossover fra il mondo dei Michaelson e quello di The Vampire Diaries. Freya riceverà infatti una visita di Stefan, arrivato in ccittà per sfuggire a Rayna, la Cacciatrice. Intanto, Klaus catturato dalla Sorellanza, che li confinano nello stesso limbo in cui si trovano Tristan e Aurora. Lucien invece offre il proprio aiuto a Hayley e Marcel per salvare Klaus, dato che il tentativo di Aya di distruggere i Michaelson lo ucciderebbe prima che Davina possa completare l'incantesimo. In un'altro piano dimensionale, i due fratelli Michaelson vengono messi di fronte ad una specie di indovinello: un oggetto presente nella stanza in cui si trovano rappresenta la loro natura e sta a loro individuarlo per poterli liberare.

