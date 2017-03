The Vampire Diaries 8/ Anticipazioni puntata 2 marzo 2017: rubata l'umanità di Damon ed Enzo

THE VAMPIRE DIARIES 8, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 2 marzo 2017, Premium Action trasmetterà un nuovo episodio di The Vampire Diaries 8, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo "Oggi sarà diverso". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: Damon (Ian Somerhalder) ed Enzo (Michael Malarkey) organizzano una trappola per costringere una coppia di ragazzi a fermarsi, per poi nutrirsene una volta ritornati nel mattatoio che usano come camera delle forture. Mentre Enzo si nutre della ragazza, Damon infilza il fidanzato con un gancio da macellaio e lo getta in una vasca, dove una misteriosa creatura lo divora in pochi attimi. Nel frattempo, Stefan (Paul Wesley) e Caroline (Candice King) hanno ripreso la loro relazione, mentre Bonnie (Kat Graham) è affranta per la ricerca inconcludente di Enzo e Damon. Alaric (Matthew Davis) invece coordina un gruppo di ragazzi alla ricerca di tutti i segreti sulla cripta della Armory. Enzo non è felice di dover nutrire continuamente la creatura, soprattutto perché ha un quasi totale controllo delle loro menti e devono nutrirla con vera malvagità. Damon invece è disinteressato a quello che stanno vivendo e visti i lamenti del vampiro, lo getta nella vasca della creatura. Più tardi, grazie alle autorità, Stefan e Bonnie vengono informati del ritrovamento del corpo della ragazza uccisa da Enzo. Caroline trova inoltre un'altro indizio che punta verso un deposito nelle vicinanze. Seline (Kristen Gutoskie) avvisa però la vampira di essere preoccupata per l'assenza di Alaric, ma viene attirata verso l'esterno da alcuni rumori. Virginia (Aisha Duran) l'aggredisce alle spalle e le taglia la gola, con l'intenzione di trovare le gemelle, ma Caroline le spezza il collo prima che possa riuscirci e rianima Seline con il proprio sangue. Mentre Alaric trova il corpo di un uomo nella cripta, Stefan riesce finalmente a trovare il fratello, ma Damon gli chiede di tornarsene a casa. Stefan intuisce che ha spento del tutto l'umanità ed anche se si offre di riaccenderla, il fratello non intende farlo. Intanto, allontanata Seline con la compulsione, Caroline interroga Virginia, che tuttavia muore dopo aver rivelato che la creatura della cripta verrà a prendere le gemelle. Pur di portarlo con sé, Stefan trafigge Damon con un tubo d'acciaio, ma il fratello si riprende e ribadisce di non voler più tornare indietro, non dopo aver visto il vero Inferno. In seguito all'attacco, Alaric riferisce a Caroline di volersi trasferire nella casa del defunto Sceriffo per poter proteggere le gemelle e la spinge a prendere finalmente quella scelta per la sua vita che sta ormai rimandando da troppo tempo. Anche se Enzo ha mostrato una grande freddezza, Bonnie è convinta che le stia comunicando in realtà qualcosa. Trova la conferma in ricordi ed un libro, che ricollega al modo in cui ha fatto ritrovato il corpo della ragazza. Anche se Stefan teme di aver perso il fratello, Damon si concede un po' di libertà grazie ai sogni, in cui rivede la sua Elena (Nina Dobrev). Nel frattempo, Bonnie riferisce ad Alaric di aver capito che la creatura che tiene sotto controllo Damon ed Enzo è una sirena. Nello stesso istante, la creatura assume forma umana e fuoriesce dalla vasca, cantando.

THE VAMPIRE DIARIES 8, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 2 MARZO 2017, EPISODIO 2 "OGGI SARA' DIVERSO" - Damon prosegue ad irretire vittime inconsapevoli al mattatoio, dove la sirena se ne nutre. Intanto, Caroline e Stefan proseguono la loro convivenza, mentre Enzo si mette alla ricerca di Sarah, la nipote dei Salvatore e l'unica che il vampiro potrebbe prendere di mira. Anche se Damon cerca di ucciderla, Stefan lo persuade a lasciarla libera, ma la sirena pugnala la ragazza ed immobilizza il vampiro. Dopo aver intravisto dell'umanità negli occhi di Damon, la creatura manipola i suoi ricordi, rivelando allo stesso tempo di chiamarsi Sybil. Anche se Bonnie cerca invece di liberare Enzo dal controllo della creatura, il vampiro è collegato direttamente a Sybil e non può allontarsi troppo da lei. Nel frattempo, Stefan fa la proposta di matrimonio a Caroline, mentre Sybil scopre che l'umanità di Enzo è dovuta a Bonnie.

