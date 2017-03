Tina Cipollari conduttrice/ Uomini e Donne: in arrivo una nuova puntata speciale con sei coppie!

Uomini e Donne, nuova puntata speciale in arrivo: sei coppie in gioco e Tina Cipollari che esordisce come conduttrice! - Nuova puntata speciale in arrivo a Uomini e Donne. Se gli indizi social apparsi su Instagram negli ultimi giorni hanno fatto intuire l'arrivo di un nuovo appuntamento con il gioco delle coppie, è la registrazione del Trono Classico conclusasi poche ore fa a confermarlo. Arriverà nei prossimi giorni una nuova sfida in giro per Roma tra sei coppia, alcune delle quali hanno già affrontato la prima. In gioco troveremo infatti: Alessia Cammarota e Aldo Palmeri (che qualche puntata fa hanno finalmente annunciato di essere tornati insieme), poi tornano Francesca Del Taglia e Eugenio Colombo, Andrea Damante e Giulia De Lellis, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, Clarissa Marchese e Federico Gregucci per finire con Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani (che nella prima avventura non sono riusciti a concludere il percorso in tempo). Ma la grande novità è un'altra: a condurre il gioco delle coppie sarà Tina Cipollari! È stata Maria De Filippi ad annunciarlo nel corso della nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne: sarà proprio Tina Cipollari a guidare i ragazzi in questa nuova avventura, d'altronde chi meglio di lei - visto il percorso fatto a Pechino Express - può consigliarli!

