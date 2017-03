UN PASSO DAL CIELO 4 / Anticipazioni settima puntata 2 marzo 2017: Carlo arriva a San Candido, ma chi è?

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI SETTIMA PUNTATA 2 MARZO 2017: L’UOMO DEI LUPI - Nuovi casi terranno impegnati il capo della Forestale Neri e il comandante Nappi nel settimo appuntamento con Un passo dal cielo 4: la fiction torna in scena stasera, giovedì 2 marzo 2017, e tutto prenderà il via da una segnalazione di un cacciatore che confesserà di aver trovato un cadavere nientemeno che nei boschi di San Candido. Cadavere che risulta però completamente scomparso ai primi accertamenti: che qualcuno l'abbia spostato per nascondere un delitto? Le indagini, naturalmente, cominciano, e l'intera vicenda sembra essere collegata ad uno strano giovane senza fissa dimora, che vive in mezzo alla natura e a stretto contatto con i lupi. Nel frattempo, anche le faccende private dei protagonisti vanno avanti: Eva è partita e Nappi si troverà al fianco di Cristina Huber. La donna è convinta: entrambi meritano un'altra chance di essere felici, è proprio per questo proverà a convincerlo a rimettersi in gioco per conoscere nuove persone. Quale sarà la risposta di Vincenzo? A casa di Francesco, invece, procedono le prime prove di convenienza con la giovane etologa Emma, che si è ripresa dopo i problemi di salute affrontati di recente, e ha deciso al contempo di restare. Il pubblico, per un momento, crederà che una nuova coppia si è finalmente formata, ma l'imprevisto è sempre dietro l'angolo.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI SETTIMA PUNTATA 2 MARZO 2017: RADICI - Nel secondo episodio di Un passo dal cielo 4 in programma stasera su Rai 1, una vecchia conoscenza proveniente dal passato di Emma arriverà, probabilmente, ad infrangere le speranze dei telespettatori della fiction: l'etologa e Neri hanno infatti iniziato a convivere, e tutto sembra andare a gonfie vele tra di loro. In molti hanno desiderato vederli finalmente uno al fianco all'altro, come una vera coppia: gli impedimenti non sono mancati, e forse si paleseranno anche in prime time. A San Candido farà infatti capolino Carlo, lasciando molto sorpreso il Neri. Chi è questo giovane, e che legame ha con Emma? Intanto, Nappi e Cristina dovranno fare i conti con la serata 'brava' che hanno trascorso, ma anche con il ritorno dell'e X della sorella di Huber, Hans. Non mancherà, come sempre, un caso da risolvere per i protagonisti di Un passo dal cielo 4: una signora arriverà infatti, trafelata è spaventata, in commissariato, pronta a denunciare la scomparsa del figlio.

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI SETTIMA PUNTATA 2 MARZO 2017: FRANCESCO, LA MOGLIE E EMMA - Francesco Neri e Emma rimangono fissi nei pensieri dei fans di Un passo dal cielo 4: c’è qualcuno che - leggendo le sinossi dei prossimi episodi della fiction - conclude che infine il capo della Forestale di San Candido tornerà insieme alla moglie Livia, ma altri frenano nella speranza che il sogno d’amore tra l’etologa e Neri diventi finalmente realtà. “Non devi andare via!” ha commentato un utente su Facebook, riferendosi ad Emma “Questo è il posto adatto a te. Una bellissima natura, aria pulita, i tuoi amati lupi e… Francesco”, qualcun altro invece specifica “Ho letto vati commenti sul fatto che Francesco tornerà con la moglie oppure si metterà con Emma, ma in realtà nessuno di noi sa come andranno le cose… le trame lette sono troppo superficiali per sapere bene cosa accadrà veramente…”, “non fate scherzi, entro la fine voglio Emma e Francesco insieme”, “Bellissimi entrambi, spero di vederli insieme…!!!” ma anche “Io spero in un ritorno di Francesco con la moglie…Emma troppo scontata”. Come si concluderà questo triangolo in Un passo dal cielo 4?

© Riproduzione Riservata.