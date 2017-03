UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni puntata 2 marzo: Alberto compie una mossa disperata?

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 2 MARZO: LA SCELTA DISPERATA DI ALBERTO - Alberto Palladini sarà l'indiscusso protagonista della puntata di Un posto al sole in onda questa sera su Rai 3. In essa l'avvocato dovrà fare i conti con la sua solitudine, conseguenza di tutte le sue malefatte: odiato da tutti i vicini di casa e abbandonato anche da Nadia che gli ha preferito Renato, l'avvocato attenderà il nuovo provvedimento del giudice in merito alla querela di Enriquez. Tale denuncia, infatti, potrebbe portare Alberto in carcere con la revoca della libertà provvisoria. Di fronte a tutti questi problemi, il crudele individuo si preparerà a compiere un gesto tragico e definitivo: tenterà il suicidio? I problemi non mancheranno anche per Vittorio, preoccupato per le minacce di Luca nei suoi confronti. Il poliziotto gli ha fatto capire che non dovrà intromettersi in faccende che non lo riguardano, tenendo per sè il video relativo alla morte di Antonio. Ma il figlio di Guido sarà in grossa difficoltà, pensando di chiedere consiglio a Michele, che già in passato si è dimostrato dalla sua parte. Dopo avere litigato con Andrea, accusandolo di non averla messa al corrente sui problemi di Alice, Marina avrà modo di trascorrere del tempo in compagnia della nipote: sarà a lei che consiglierà, aiutata da Roberto, come dire le bugie senza essere scoperta. Sarà questo l'inizio di problemi ben più gravi per la figlia di Andrea ed Elena?

