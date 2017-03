UNA VITA / Anticipazioni puntata 3 marzo: Teresa in lacrime e Cayetana in crisi

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 3 MARZO: TERESA RIFIUTA MAURO! - Canale 5 trasmetterà domani l'ultima puntata settimanale di Una vita. Come accade già da diversi mesi, infatti, la telenovela spagnola non troverà spazio sulla rete ammiraglia Mediaset di sabato, quando al suo posto andrà in onda Amici di Maria De Filippi. L'episodio del venerdì rinnoverà lo stato di tristezza di Teresa, profondamente turbata dopo avere appreso che Mauro è già fidanzato con Humilidad e che dunque l'ha presa in giro, scambiando con lei un bacio appassionato. Per questo la giovane maestra continuerà a rifiutare di incontrare il poliziotto che sarà alla sua disperata ricerca per confrontarsi con lei riguardo i suoi sentimenti. Come potremo appurare dal colloquio che San Emeterio avrà con Felipe, infatti, le intenzioni di Mauro saranno onorevoli verso Teresa: per lui non ci saranno dubbi riguardo il grande amore per la maestra, al punto che valuterà seriamente la possibilità di lasciare la sua storica fidanzata per essere felice al fianco dell'unica donna del suo cuore.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 3 MARZO: CONTINUA LA CRISI DI CAYETANA - Cose ne sarà di Cayetana dopo avere appreso le sue umili origini? Nell'episodio di Una vita di domani la dark lady sarà ancora molto scossa, soprattutto perché in lei il dubbio sulla possibile bugia di Fabiana si trasformerà ben presto in certezza: qualche ricordo riaffiorerà nella sua mente, facendole capire che colei che ha sempre creduto essere solo una fedele domestica, in realtà è la donna che l'ha messa al mondo. Ma sarà davvero molto complicato accettare una simile verità, per questo Cayetana apparirà ancora molto scossa e triste. Rinchiusa nel suo appartamento, non vorrà parlare con nessuno, trascorrendo le giornate al buio e non rivolgendo la parola neppure ad Ursula. La governante comprenderà che qualcosa di molto grave è accaduto alla sua padrona, ma non potrà sospettare (almeno per il momento) di cosa si tratti. Fino a quando potrà nascondere una verità tanto incredibile al suo fedele braccio destro?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 3 MARZO: MAURO LASCIA HUMILIDAD? - Archiviata la sconvolgente rivelazione di Fabiana a Cayetana, nella puntata di Una vita di domani la storia d'amore di Mauro e Teresa tornerà ad essere l'indiscussa protagonista delle trame. La dolce maestra sarà ancora furiosa con il poliziotto, dopo avere scoperto il suo fidanzamento con Humilidad. Per questo non vorrà più sapere nulla di lui, tanto da evitare di incontrarlo potendo contare sull'aiuto dell'inseparabile Suor Brigida. I recenti avvenimenti, però, faranno capire a Mauro di essere profondamente innamorato di Teresa e di non poter pensare ad un futuro senza di lei. Per questo l'ispettore si sfogherà con Felipe, raccontandogli la sua ultima decisione: ripudiare Humilidad, pur consapevole delle conseguenze che tale decisione potrebbe avere nella vita della sua attuale fidanzata. Tale azione sarà necessaria per essere felice al fianco dell'unica donna di cui si è innamorato: ma davvero avrà il coraggio di andare fino in fondo?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 3 MARZO: E' GUERRA TRA MAXIMILIANO E MALIA - Nella puntata di Una vita di doma tornerà a tenere banco una vicenda abbandonata da qualche settimane ma che in futuro non resterà priva di conseguenze. Sicuramente ricorderete che Maximiliano era arrivato appena in tempo per salvare Rosina dalle grinfie del fantomatico chirurgo Malia, pronto ad operarla per ottenere in cambio una grossa somma di denaro. Tale medico si era dimostrato un impostore e per evitare che in futuro possa fare del male anche ad altri pazienti, il signor Hidalgo deciderà di smascherarlo pubblicamente. Si preparerà quindi a pubblicare un articolo sul giornale nel quale denunciare i suoi loschi traffici, anche a costo di finire nei guai. Sarà lo stesso Felipe, infatti, a consigliare al vicino di casa di fare attenzione: una simile decisione, infatti, potrebbe causare la vendetta del chirurgo e una possibile contro denuncia. Ma questa volta il padre di Leonor sarà irremovibile...

