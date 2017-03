UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Teresa vuole fermare le nozze di Mauro e Humilidad ma...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: TERESA FERMA LE NOZZE DI MAURO? - Molte cose cambieranno nelle puntate spagnole di Una vita, nelle quali però l'amore tra Teresa e Mauro non verrà mai messo in discussione. La coppia dovrà superare numerose avversità, la principale delle quali sarà rappresentata dal fidanzamento dell'ispettore con Humilidad. Quest'ultima sarà pronta a tutto per raggiungere il suo obiettivo, trovando in Cayetana il braccio destro perfetto per permetterle di diventare la signora San Emeterio. La situazione sembrerà non avere più via d'uscita quando Humilidad perderà l'uso delle gambe e sarà costretta a muoversi su una sedia a rotelle. Per compassione Mauro deciderà di sposarla e Teresa approverà tale decisione, sentendosi in colpa per quanto accaduto alla rivale. Arriverà però il giorno delle nozze e la maestra cambierà improvvisamente idea, preparandosi a raggiungere il suo grande amore e a fermarlo prima del fatidico sì. Sarà in tale occasione, però, che interverrà Cayetana, facendo in modo che l'amica tardi alla cerimonia...

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 2 MARZO: CAYETANA RIFIUTA FABIANA - La puntata di Una vita di oggi pomeriggio concederà ancora ampio spazio alla sconvolgente dichiarazione fatta da Fabiana a Cayetana. Quest'ultima, dopo avere scoperto di essere la figlia di una umile cameriera, reagirà in maniera violenta, schiaffeggiando la madre e rifiutando di accettare una simile dichiarazione. Fabiana sarà sconvolta da un simile gesto finendo per sentirsi male e rendendosi conto che non potrà mai entrare a far parte della vita della figlia. Per questo valuterà la possibilità di lasciare Acacias 38, per permettere a Cayetana di dimenticare quanto accaduto. Ma la questione non sembra destinata a chiudersi senza ripercussioni: la vedova di German, infatti, comincerà a valutare la possibilità che Fabiana abbia detto la verità, cadendo in una grave e inspiegabile depressione. Il fatto non sfuggirà ad Ursula che si chiederà cosa sia successo non ottenendo, almeno per il momento, risposte degne di nota.

© Riproduzione Riservata.