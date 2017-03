UOMINI E DONNE / Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda ancora insieme? I social li uniscono (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANDREA CERIOLI E VALENTINA RAPISARDA: I SOCIAL LI UNISCONO – Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda si sono lasciati da diverse settimane. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tuttavia, non hanno mai svelato i motivi che li hanno portati a dirsi addio preferendo mantenere il massimo riserbo. Tuttavia, proprio sui social, Andrea Cerioli, qualche tempo fa, si è lasciato andare ad un duro commento nei confronti dell’ex fidanzata, rea di dare troppa importanza all’aspetto fisico. Tra i due, dunque, è evidente che qualcosa si sia rotto anche se, nelle ultime ore, ad unirli nuovamente è un post pubblicato sui social. Sia Andrea Cerioli che Valentina Rapisarda, infatti, su Instagram, hanno espresso il desiderio di avere presto una famiglia. “Arriverà quella sera magica, quella sera che realizzerò di avere tutto dalla vita. Quella sera che starò sotto il plaid con la donna per la quale ho perso letteralmente la testa, con mio figlio in braccio, mentre gli farò vedere per la prima volta Il Re Leone. Ecco, quell’esatto momento arriverà”, ha confessato l’ex tronista. Un desiderio che, come svela Gossip e Tv, aveva espresso anche Valentina Rapisarda su Instagram Stories mostrando un video girato in un negozio di abbigliamento per bambini.

UOMINI E DONNE, MARCO FANTINI E BEATRICE VALLI: IL LIETO EVENTO SI AVVICINA – Procede a gonfie vele, invece, la storia d’amore tra Beatrice Valli e Marco Fantini. La coppia di Uomini e Donne, dopo aver superato un’importante crisi, è tornata insieme ed oggi è sempre più felice e innamorata. Marco e Beatrice, infatti, sono in attesa del loro primo figlio. I due piccioncini stanno vivendo in serenità il momento condividendo spesso con i fans le foto della loro vita insieme. Il pancione di Beatrice cresce sempre di più e l’ex tronista si sta preparando a diventare padre anche se con il piccolo Alessandro ha già fatto molta esperienza. Ancora non si sa, tuttavia, se il nascituro sarà un maschio o una femmina. La coppia di Uomini e Donne, per il momento, non ha ancora rivelato nulla anche se, forse, l’ex corteggiatrice, già mamma di un maschietto, preferirebbe una principessa.

