UOMINI E DONNE / Andrea Melchiorre sulla cresta dell’onda: il ritorno in tv (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANDREA MELCHIORRE TORNA IN TV CON UNO SPOT PUBBLICITARIO – I fans di Uomini e Donne avrebbero voluto vedere Andrea Melchiorre sul trono di Uomini e Donne ma, a quanto pare, dovranno accontentarsi di vederlo in uno spot pubblicitario. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, infatti, è il protagonista dello spot di Fonderia Watch, il brand di cui è testimonial. Andrea appare in tutta la sua bellezza e al pubblico femminile non è passato inosservato. Dopo aver corteggiato e aver conquistato Valentina Dallari con cui la storia è durata poche settimane, Andrea Melchiorre ha deciso di dare una svolta alla propria vita tuffandosi nel mondo della moda. In pochi mesi è diventato un volto molto apprezzato affermandosi come uno dei fashion blogger più famosi. Non si sa molto, invece, della sua vita sentimentale. Ufficialmente single, durante una festa organizzata a Sanremo a cui hanno partecipato molti volti noti di Uomini e Donne, Andrea Melchiorre si è fatto vedere in compagnia di una ragazza. Il suo nome, tuttavia, continua ad essere associato al trono classico sul quale, però, almeno per il momento, non si accomoderà.

UOMINI E DONNE, LUDOVICA VALLI COMPIE GLI ANNI: GLI AUGURI DELLA FAMIGLIA – Oggi, 2 marzo, l’ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli, compie gli anni. Ad annunciarlo è stata la stessa Ludovica che, questa mattina, ha deciso di farsi gli auguri da sola sui social (cliccate qui). In un giorno così speciale non potevano mancare gli auguri della famiglia. “Con questa foto t faccio i miei più cari auguri di Buon Compleanno Cara Lulú”, le ha scritto la sorella Eleonora mentre la madre ha aggiunto – “auguroni piccola Lulù”. Agli auguri della famiglia si sono uniti anche tutti i fans di Ludovica che, dopo averla amata durante il suo percorso a Uomini e Donne, continuano a seguirla sempre con tantissimo affetto.

© Riproduzione Riservata.