UOMINI E DONNE / Anticipazioni e news: Raffaella Mennoia e la lotta contro gli haters, il messaggio shock

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: LA LOTTA CONTRO GLI HATERS DI RAFFAELLA MENNOIA - Le nuove registrazioni del trono classico di Uomini e Donne potrebbero regalare più di una sorpresa. Come ben sapete, proprio oggi pomeriggio Luca Onestini e Marco Cartasegna ritorneranno in pista con le nuove dinamiche: ci sarà spazio anche per Soleil Sorgè? Come anticipato, è probabile che la (ex) corteggiatrice, possa ritornare alla corte di Maria indossando i nuovi panni della tronista: possibile? Sicuramente non è da escludere! Soleil infatti, durante il corso delle recentissime registrazioni, è stata fortemente contesa da entrambi i tronisti in studio e, dopo aver lasciato il programma, il suo rientro in grande stile con altre vesti, potrebbe davvero regalare alla trasmissione un picco verso l'alto. Nelle ultime ore inoltre, insieme all'anticipazione ufficiale, si è palesata anche l'ipotesi di una nuova puntata speciale dopo il successo dello scorso 14 febbraio. In occasione di San Valentino, alcuni ex partecipanti del programma hanno avuto modo di allietare il pubblico da casa con una sorta di "Pechino Express" per le via di Roma. La puntata ha portato a casa ottimi ascolti TV ma anche tanti commenti positivi e, gli estimatori della trasmissione hanno avuto il piacere di ritrovare Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, Andrea Damante e Giulia De Lellis (che hanno vinto anche la puntata), Claudio Sona e Mario Serpa, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo e Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani. Ecco perché, tra le prossime novità del trono classico, potrebbe anche essere registrata una seconda puntata speciale. Per l'occasione, secondo le prime indiscrezioni della rete, Riccardo e Camilla potrebbero essere sostituiti da Aldo Palmeri e Alessia Cammarota. Nel frattempo però, proprio Raffaella Mennoia ha avuto modo di rispondere agli haters che quotidianamente l'attaccano su internet: "Io un giorno pubblico con profilo tutti i messaggi di questi squilibrati/e mentali gente che sta malissimo che mi uccidono di parole perché non invitiamo i loro preferiti... segnalatemeli ancora che li inviamo il giorno dopo #sciocchine #schiocchini". Cliccate qui per leggere lo stato ed i commenti degli internauti.

