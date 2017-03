UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione: Anna e Nino, lei delusa lui dubbioso (Trono Over)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE TRONO OVER: ANNA E NINO AI FERRI CORTI? - Ieri pomeriggio presso gli Studi Elios di Roma si sono riaperte le porte delle nuove registrazioni del trono over di Uomini e Donne. A breve, ritroveremo dame e cavalieri in onda anche su Canale 5 e, per non farvi perdere nemmeno una anticipazione, ecco cosa è successo nel salotto televisivo più amato dal pubblico. Gemma Galgani dopo la fine della scorsa puntata si è sfogata nel dietro le quinte per fare il suo ingresso ieri e confidare di non avere fiducia in Michele. La dama appare combattuta e tormentata ma ha rivelato di volere interrompere la frequentazione non prima di aver ammesso che secondo lei l'uomo non è attratto così come invece crede. Michele però ha rivelato di non averla incontrata la sera prima solo per enorme stanchezza e perché voleva essere brillante. Inoltre, il cavaliere barese ha affermato ancora una volta la sua intenzione di conoscere solo lei senza frequentare nessun’altra dama. Tina lo accusa di essere falso così come Nino dal parterre maschile. Tina e Gianni inoltre, sono rimasti straniti dalla presa di posizione netta di Gemma: che ci sia lo zampino di Giorgio? Il Manetti le ha mandato un messaggio dopo la puntata scrivendo: "quello che non ti uccide di fortifica". Michele si è quindi indispettito sia con Giorgio ma anche con Marco per essersi intromessi nella sua "storia" con Gemma. Nel frattempo si sono evidenziati anche gli sviluppi sentimentali tra Nino ed Anna. La storia tra loro procede a gonfie vele seppur con qualche sacrosanta incertezza. Gianni li invita a continuare fuori la frequentazione ma lui non se la sente e viene attaccato da Sossio: "lui predica bene razzola male". La discussione tra i due è proseguita per parecchio tempo evidenziando tutti i dubbi nel cuore di Nino e la viva delusione di Anna che in puntata ha perfino fatto fatica a riconoscerlo intimandogli di stare in silenzio. Naturalmente, si è anche riaperto il duro scontro con Aruta, da sempre il perfetto antagonista del siciliano.

