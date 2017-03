UOMINI E DONNE / Gossip: Emanuele Mauti lancia una frecciatina ad una coppia? Ecco le sue parole!

UOMINI E DONNE, GOSSIP NEWS: IL FIDANZATO DI SONIA LORENZINI È ARRABBIATO CON CLAUDIO E MARIO? - Emanuele Mauti si è già montato la testa? Il giocatore di pallanuoto ha avuto modo di diventare noto grazie al trono di Sonia Lorenzini, la sua fidanzata che, bruciando le tappe ha deciso di uscire fuori dal programma proprio insieme a lui. L'ex tronista mantovana ha portato a casa un trono che, se inizialmente sembrava interessare al pubblico, con il passare del tempo ha perso immediatamente il suo iniziale smalto. Ecco perché, anche in termini di ascolti TV, il trono di Sonia ha conquistato risultati decisamente inferiori alle aspettative. Mario Serpa, dopo la sua partecipazione in qualità di corteggiatore, ha cambiato ruolo diventando uno degli opinionisti ufficiali del programma e, proprio una sua segnalazione ha fatto sorgere notevoli dubbi dietro il nuovo percorso di Sonia iniziato dopo la potenziale delusione del suo precedente ruolo da corteggiatrice. Una segnalazione infatti, ha da subito messo in evidenza la possibilità che Sonia potesse scegliere Federico Piccinato, sua vecchia conoscenza proprio durante il trono di D'Angelo. La Lorenzini ha voluto precisare il suo punto di vista omettendo dei particolari che ha successivamente spiegato ad Emanuele durante una esterna. Mauti, inizialmente ha apprezzato il gesto ma poi ha fatto un passo indietro abbandonando il programma. Sonia quindi, per non perderlo ha rinunciato al trono facendo la scelta "anticipata". I due ragazzi attualmente stanno vivendo la loro storia d'amore lontani dalle telecamere del programma e, proprio Emanuele di recente ha postato un messaggio su Instagram ringraziando le fan per l'affetto ed i messaggi. Di seguito però, il ragazzo ha evidenziato la sua coppia confrontandola anche con altre: "Sono contento che vi siamo arrivati per le persone semplici che siamo. Purtroppo al momento non possiamo pubblicare delle foto insieme ma spero che potremo farlo a breve... e spero che un giorno si capirà che le persone vogliono vedere qualcosa di vero, un amore vero come il nostro piuttosto che i soliti personaggi in cerca di altro". Secondo quanto evidenzia anche il VicoloDelleNews, l'ex corteggiatore ha evidentemente lanciato una frecciatina... a chi? Alle fan viene in mente il nome di Claudio Sona e Mario Serpa ma, lo stesso Emanuele durante la puntata della scelta ha perfino ringraziato l'opinionista. Anche la sua fidanzata ha avuto modo di risolvere mettendo da parte gli screzi con un ballo in studio. A questo punto però, la curiosità dei fan appare evidente: Emanuele è arrabbiato con qualcuno oppure la sua era una considerazione generale? Nel frattempo, per visionare il video potete cliccare qui.

