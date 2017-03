UOMINI E DONNE / Gossip: Manuel Vallicella torna online dopo la fine del trono, ecco cosa ha scritto

UOMINI E DONNE, GOSSIP E NEWS: MANUEL VALLICELLA TORNA SU INSTAGRAM, ECCO COSA HA SCRITTO L’EX TRONISTA - Manuel Vallicella è finalmente tornato su Instagram. L'ex tronista del trono classico di Uomini e Donne di recente, ha preferito abbandonare il suo nuovo percorso in quanto sopraffatto dall'ansia e, dopo aver salutato il pubblico del programma non aveva ancora riattivato il suo profilo di Instagram. Le fan del veronese, gli dedicano costantemente grandi parole di stima e Manuel, con la sua dolcezza e schiettezza, si è portato nuovamente a casa l'affetto del suo pubblico. Dopo aver esordito come corteggiatore di Ludovica Valli, le estimatrici di Uomini e Donne l'hanno reclamato per un anno intero e così, dopo avere rinunciato la prima volta, durante l'inizio della seconda stagione del trono Manuel ha deciso finalmente di provarci. Il suo ingresso in studio era stato accolto positivamente sia dal pubblico che dalla conduttrice e gli opinionisti in studio. Manuel poi, stava regalando al programma la giusta intensità che invece non sta riuscendo a portare in scena Luca Onestini, considerato dal pubblico un "bello che non balla". Manuel e Luca infatti, avevano anche cominciato a scontrarsi evidenziando alcune dinamiche che avrebbero potuto regalare al pubblico notevoli soddisfazioni ed invece... prima che Maria partisse in quel di Sanremo, Manuel ha dichiarato di volere abbandonare e, dopo una settimana di riflessione, il veronese non ha cambiato idea. Il ragazzo infatti, ha confessato di non sopportare il "peso" di un percorso che sarebbe dovuto andare avanti con non poche problematiche evidenziate dalla sua vita di tutti i giorni e così, con la solita sincerità che lo contraddistingue ha deciso di abbandonare. Al suo posto è arrivato l'ex modello milanese Marco Cartasegna. Manuel alcune ore fa è tornato su Instagram e, per riaprire i battenti alla sua vita di sempre, si è affidato alle parole de "La Fine", brano di Nesli diventato famoso grazie all'interpretazione di Tiziano Ferro: "...io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo, guardo il mio volto allo specchio ma non saprei disegnarlo, come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita, non posso rifarlo e raccontarlo è una gran fatica...". Cliccate qui per visionare lo scatto e leggere i commenti dei fan.

