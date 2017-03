UOMINI E DONNE / Gossip News: Soleil Sorgè torna in studio con un altro ruolo? Le indiscrezioni

UOMINI E DONNE, NEWS GOSSIP: SOLEIL TORNERÀ? ECCO LE IPOTESI - Soleil Sorgè tornerà alla corte di Luca Onestini? Oggi pomeriggio i tronisti del trono classico di Uomini e Donne si riuniranno prontamente presso gli Studi Elios di Roma per registrare le nuove dinamiche del programma e, tra le altre cose, ci sarà anche spazio per la presentazione della nuova tronista 2017. Secondo le ultimissime indiscrezioni, Soleil dopo aver abbandonato il suo percorso da corteggiatrice, potrebbe far rientro alla corte di Maria in qualità di tronista. La notizia pensandoci bene potrebbe seriamente avere dell'incredibile ma non è da escludere in partenza. Durante il corso delle ultime dinamiche televisive, Soleil ha mostrato interesse anche per Marco Cartasegna, nuovo tronista del programma che, dopo pochissime battute è già diventato il perfetto antagonista di Luca Onestini. Proprio oggi, la nuova registrazione paleserà pubblicamente il nome della tronista che dovrà prendere il posto di Sonia Lorenzini, la mantovana che ha lasciato il trono dopo pochissimo tempo uscendo fuori dal programma insieme ad Emanuele Mauti. Le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, hanno evidenziato questa ipotesi che, qualora dovesse dimostrarsi veritiera, potrebbe offrire al programma lo sprint giusto che serve per regalargli una impennata verso l'alto. Soleil Sorgè è attualmente contesa da entrambi i tronisti e, pur preferendo palesemente Luca Onestini, ha lasciato la porta aperta anche a Marco Cartasegna. Durante l’ultima registrazione però, la 22enne ha lasciato il programma ma, in molti pensano che questo pomeriggio la conduttrice potrebbe tornare in studio: con quale ruolo? Soleil tornerà e si dichiarerà pubblicamente per Luca oppure – incredibilmente – agguanterà l’ambita poltrona rossa? Ormai è questione di ore…

© Riproduzione Riservata.