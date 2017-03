UOMINI E DONNE / Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono in crisi? Scoppiano i rumors (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: RICCARDO GISMONDI E CAMILLA MANGIAPELO SONO IN CRISI? – Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono già in crisi? Il gossip è esploso dopo la notizia della realizzazione della nuova puntata speciale di Uomini e Donne. Dopo il successo della puntata dedicata a San Valentino, la redazione avrebbe deciso di dedicare una nuova puntata ad alcune delle coppie più amate della storia del programma. Anche alla nuova puntata speciale dovrebbero partecipare Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Claudio Sona e Mario Serpa, Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, Andrea Damante e Giulia De Lellis, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia. Non ci saranno, invece, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. La loro assenza ha subito scatenato il panico tra i fans che si chiedono il motivo del forfait. Riccardo e Camilla non hanno ricevuto l’invito della redazione o avranno rifiutato? Quale potrebbe essere il motivo dell’eventuale rifiuto? Gli impegni professionali o un periodo delicato che la coppia starebbe affrontando? La risposta arriva proprio dai social.

UOMINI E DONNE, RICCARDO GISMONDI E CAMILLA MANGIAPELO: LA VERITA’ SUI SOCIAL – Cosa sta accadendo tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo? Dopo essersi scelti nello studio di Uomini e Donne, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno bruciato le tappe andando subito a convivere. I due pubblicano spesso foto della loro vita insieme sui social scatenando l’entusiasmo dei fans. L’ultima foto di coppia pubblicata da Camilla, tuttavia, risale ad una settimana fa. “La verità rende liberi, l'imperfezione rende veri”, si legge nella didascalia che accompagna la foto in questione. Si tratta dell’ultima immagine di coppia pubblicata da Camilla nonostante il profilo sia molto aggiornato. I due, dunque, sono davvero in crisi? I fans fanno gli scongiuri sperando per la coppia un futuro radioso. Le premesse, del resto, facevano pensare ad un lieto fine per i due piccioncini. Sarà cambiato qualcosa nel corso delle ultime settimane? Cliccate qui per vedere il post.

