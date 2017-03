UOMINI E DONNE/ Seconda puntata speciale? Oggi entra in scena la nuova tronista (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, NEWS E ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: ARRIVA LA SECONDA PUNTATA SPECIALE? OGGI LA NUOVA TRONISTA - Dopo la puntata speciale di San Valentino, il trono classico di Uomini e Donne raddoppia? No, il nostro non è un rebus, ma una novità riguardante le coppie uscite fuori dal programma ideato e condotto da Maria De Filippi da oltre 21 anni e in onda sull'ammiraglia Mediaset. Lo scorso 14 febbraio, come ben ricorderete, c'è stato spazio per una puntata particolare di Uomini e Donne che, strizzando l'occhio a Pechino Express ha visto come protagoniste sei amatissime coppie che si sono formate durante il corso di questi ultimi anni. Da Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo per poi proseguire con Andrea Damante e Giulia De Lellis (che hanno anche vinto la "competizione"), fino ai più "freschi", Claudio Sona e Mario Serpa, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Riccardo Gismondi insieme a Camilla Mangiapelo e Claudio D'Angelo con Ginevra Pisani (che hanno conquistato l'ultimo posto). A quanto pare, questo esperimento è piaciuto così tanto al pubblico da casa da volerlo riproporre. L'indiscrezione arriva direttamente da Stefano Carriero, uno dei conosciuti volti della redazione di Uomini e Donne. Attraverso Instagram infatti, ha lanciato un indizio più che chiaro pubblicando una foto accompagnato dalla seguente didascalia: "Pronti"? e una serie di Tag tra ex tronisti e relativi/e compagni/e. Successivamente, in molti si sono posti alcune domande ma, proprio Stefano ha spiegato: "Comunque siete degli invasati! Ero al parco col cane e ho fotografato un albero perché mi piaceva la luce che c'era in quel momento, poi ho taggato dei ragazzi che hanno partecipato al programma solo perché mi sono rimasti nel cuore... tutto il resto lo avete immaginato voi!". Successivamente però, una fan si è lamentata scrivendo: "Caro Stefano, chiamare i fan del programma invasati perché chiedono spiegazioni (ovvie e lecite) dopo aver visto una foto con taggate tante coppie, è ridicolo. La prossima volta se non ti sta bene che le persone commentino e dicano cose, non taggare e poi far passare la gente per pazza. Invece di stare qui a dare a noi delle invasate, pensate al programma ed ai troni che sono uno peggio dell'altro". Stefano ha fatto marcia indietro per mantenere la sorpresa oppure le fan hanno preso un abbaglio? Oggi pomeriggio, parlando di novità, i tronisti si riuniranno presso gli Studi Elios per una nuova registrazione con la presentazione della tronista che prenderà il posto di Sonia Lorenzini: chi sarà? Cliccate qui per visionare lo scatto a cui facciamo riferimento.

© Riproduzione Riservata.