UOMINI E DONNE / Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti, frecciatina sui social: per chi sarà? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI LANCIANO UNA FRECCIATINA SUI SOCIAL – Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti formano la prima coppia della seconda parte della stagione di Uomini e Donne. Nonostante il lieto fine, l’ex tronista e l’ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi continuano a ricevere critiche da parte di chi non crede assolutamente alla loro storia. Stanchi di leggere commenti negativi sul proprio conto, Sonia ed Emanuele che, in questi giorni hanno anche festeggiato il compleanno della tronista, hanno lanciato una frecciatina velenosa sui social. “Spero inoltre che un giorno si capirà che le persone vogliono vedere un qualcosa di vero, un amore vero come il nostro piuttosto che i soliti personaggi in cerca di altro”, ha dichiarato il pallanuotista in un video con cui ha voluto ringraziare i fans che hanno sempre creduto nella sua storia con Sonia. A chi saranno dirette le parole di Emanuele? In molti hanno chiesto all’ex corteggiatore spiegazioni ma Emanuele ha preferito restare in silenzio lasciando il dubbio.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: AMORE A GONFIE VELE PER SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI – Sono passate solo poche settimane da quando Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne e tutto, per il momento, procede a gonfie vele. La coppia, infatti, è sempre più felice e innamorata nonostante la conoscenza sia davvero recente. La passione che ha travolto l’ex tronista e l’ex corteggiatore è talmente forte da aver spinto Sonia, nei giorni scorsi, a raggiungere Emanuele per trascorrere qualche giorno con lui. I due piccioncini hanno così fatto le prove per quella che potrebbe diventare una vera convivenza. Vivendo lontani, infatti, Sonia ed Emanuele potrebbero decidere di andare presto a convivere per non perdersi neanche un minuto di quell’amore folle che la Lorenzini ha voluto con tutta se stessa.

© Riproduzione Riservata.