Una vita/ Video replica puntata 1 marzo: Fabiana rivela a Cayetana di essere sua madre

UNA VITA VIDEO REPLICA PUNTATA 1 MARZO: Nelle ultime puntate di Una Vita abbiamo visto Ursula rubare i fascicoli che riguardano Cayetana. Intanto, Teresa ha scoperto da Celia che Mauro è impegnato con un'altra donna. Pertanto gli ha dato uno schiaffo in faccia. Nel frattempo, Maria Luisa ha partecipato a fianco di Ramon al funerale di Lourdes. Leonor ha minacciato Cayetana. La Hidalgo le ha fatto intendere di essere intenzionata a pubblicare un libro che parla proprio delle sue malefatte. Per tale motivo, Cayetana è stata costretta a cambiare idea sul futuro delle domestiche, rivelando loro che potranno continuare a lavorare ad Acacias 38. Nel corso della puntata dell'1 marzo di Una Vita, Ursula consegna i fascicoli delle indagini a Cayetana che li apre. La donna appare subito turbata, ma non rivela a Ursula quanto ha letto. Maximiliano chiede a Leonor di parlare con Maria Luisa, in quanto Ramon è molto preoccupato per lei. Cayetana nota dai documenti che da piccola lei sarebbe stata operata di appendicite e ricorda le accuse ricevute in carcere da Severo, proprio per questa operazione. Infatti, Cayetana si rende conto che non possiede alcuna cicatrice dell'intervento. A Ursula non rivela nulla, ma le chiede di chiamare Fabiana. Subito dopo, però, cambia idea e decide di non parlarne con la domestica. Pablo fa una sorpresa a Rosina e le porta il gioiello di famiglia da lei venduto quando aveva intenzione di effettuare l'operazione al viso. Pablo ha pagato per la suocera e lei ne resta sbalordita. Rosina gli chiede perché ha fatto questo gesto per lei in lacrime e lui gli confessa che questi sono gesti che si fanno in famiglia. Lei esulta di gioia e lo abbraccia. Martin va a cercare Casilda in soffitta e inizialmente crede le domestiche siano già andate via. Subito dopo compare Casilda e l'uomo dalla felicità la bacia e lei ricambia. Ramon consiglia Maria Luisa di prendere un po' d'aria, ma la ragazza non vuole. Intanto, arriva Leonor che chiede di lei. Maria Luisa assicura alla Hidalgo che non sarà più la stessa, ma non le può confidare cosa la spinge ad avere questo comportamento. Mauro consegna a Humildad un regalo di Celia. La donna vorrebbe ringraziarla di persona, ma l'ispettore non è d'accordo e pensa al bacio con Teresa. Nel frattempo, Cayetana si reca a casa Palacios per parlare con Fabiana, che però non c'è. Mentre Teresa parla dei suoi problemi con Juliana, Fabiana va a trovare Cayetana. Quest'ultima le mostra i fascicoli e le chiede di dirle la verità sulla vera identità. Fabiana pensa che sia arrivato il momento di proteggere la verità e chiama Cayetana "figlia mia". CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DELL'1 MARZO DI UNA VITA.

