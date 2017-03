Uomini e Donne / Anticipazioni registrazione 2 marzo: nuova tronista e dubbi su Soleil (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 2 marzo 2017: nuova tronista in arrivo e colpi di scena per Luca e Marco - C'è grande attesa per la nuova registrazione del Trono Classico che si terrà oggi, giovedì 2 marzo. Raffaella Mennoia prima e la pagina ufficiale del programma di Maria De Filippi poi hanno infatti svelato che proprio per oggi è previsto l'arrivo di una nuova tronista che andrà quindi a prendere posto tra Luca Onestini e l'ultimo arrivato Marco Cartasegna. L'identità della nuova tronista sarà svelata solo oggi e purtroppo per ora sono davvero pochi gli indizi per ipotizzare su qualcuno in particolare, anche se le opzioni più probabili sono due: la prima che si tratti di una ragazza non nota e che quindi non abbiamo già conosciuto a Uomini e Donne o in un altro show; l'altra che si tratti di un trono gay. Sarà quindi una grande sorpresa scoprire tra qualche ora il nome della nuova tronista, intanto anche i percorsi di Luca e di Marco sono andati avanti e non senza qualche nuovo colpo di scena.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 2 marzo 2017: continua la rivalità tra Marco e Luca; Soleil rimarrà in studio o andrà davvero via? - Gli animi nello studio di Uomini e Donne, in particolare nelle ultime puntate andate in onda, sono apparsi molto infiammati e anche per oggi si prevedono nuove scintille. Tra Luca Onestini e Marco Cartasegna si è infatti creata una forte rivalità, tutta dovuta al fatto che anche il nuovo tronista ha messo gli occhi su Soleil Anastasia Sorgè. La corteggiatrice (che è sempre più vicina al poter essere la scelta di Luca) ha deciso di non disdegnare il corteggiamento di Marco e "lasciare una porta socchiusa" affinchè la conoscenza possa continuare, il tutto dichiarando comunque di essere presa soltanto da Luca. Se questa decisione da una parte ha messo Luca e Marco l'uno contro l'altro, dall'altra ha anche scatenato le critiche e le segnalazioni delle altre corteggiatrici verso Soleil che, nell'ultima puntata, ha minacciato un possibile addio al programma. Avrà portato avanti questa sua decisione? Al momento appare molto difficile, soprattutto perchè, anche in quel caso, sia Luca che Marco sarebbero andati a riprenderla.

