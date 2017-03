Uomini e Donne/ Michele D'Ambra sbotta sui social: il chiarimento su Gemma e Cristina (Trono Over)

Uomini e Donne, Trono Over: Michele D'Ambra sbotta su Facebook e fa un chiarimento su Gemma Galgani - È molto infastidito Michele D'Ambra rispetto alle numerose critiche fioccate su di lui dopo le puntate del Trono Over andate in onda negli ultimi giorni. l comportamento avuto con Gemma Galgani e le rivelazioni fatte da Cristina Poli oggi in studio non sono stati affatto apprezzati dal pubblico di Uomini e donne, che ha espresso la propria impressione, spesso dura, proprio sui social del cavaliere. Ecco perchè Michele ha deciso di fare un chiarimento proprio tramite la sua pagina Facebook: "Scusate amici e soprattutto "nemici" (che tra l'altro non blocco per questione di libertà di opinione)...ho notato dai vostri commenti che non sono stato bravo ad essere esplicito...quando definisco "visibilità o vergogna" voglio intendere che mi si accusa di voler frequentare Gemma per "visibilità"...poi la cara e sincera Cristina asserisce che "copriva Gemma perché si vergognava" (tra l'altro con un accento che non mi appartiene)...pertanto, vi dico: Se io ho voglia "esclusiva" di visibilità e nel contempo la copro pur di non farla vedere in giro, ho problemi davvero seri".

Uomini e Donne Over, Michele D'Ambra giustifica il comportamento avuto con Gemma Galgani - Insomma, Michele D'Ambra torna a giustificare le sue parole e quello che è accaduto nelle ultime puntate. Le rivelazioni fatte da Cristina oggi in studio sono state talmente dure che la Galgani ha lasciato lo studio in lacrime per essere poi confortata da Giorgio Manetti. Queste hanno messo Michele in una posizione davvero scomoda, tanto che anche gli opinionisti Tina e Gianni - sempre contro Gemma - hanno preso le sue difese. Solo un cavaliere ha spezzato una lancia in favore di Michele, svelando che senza microfoni lui gli avrebbe confidato che Gemma in verità gli piace molto, sia per il volto che per il suo bel corpo. Tuttavia, di fronte ai comportamenti avuti dentro e fuori lo studio, quest'unica testimonianza non pare sufficiente ad allontanare i sospetti su di lui e sul fatto che si sia avvicinato a Gemma solo per business.

