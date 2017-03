Uomini e Donne Oggi / Quale Trono va in onda? Gemma lascia lo studio, Giorgio la insegue (oggi 2 marzo 2017)

UOMINI E DONNE OGGI, in onda il Trono Over: Gemma offesa da Michele lascia lo studio, Giorgio Manetti la insegue e consola (2 marzo 2017) - Un giovedì molto movimentato quello di Uomini e Donne: oggi va infatti in onda la seconda parte del trono Over che riparte ancora da Gemma e Michele. Ieri abbiamo scoperto che i due si sono riavvicinati, ma oggi vengono a galla rivelazioni davvero scomode per il cavaliere. Dopo una simpatica battuta di Marco su Giorgio Manetti, Tina irrompe nuovamente nella discussione e chiede a Cristina che sia svelato una volta per tutte cosa Michele le diceva su Gemma. La dama aveva infatti accennato a frasi abbastanza spiacevoli dette sulla Galgani, così inizialmente tentenna, poi però decide di vuotare il sacco. "La coprivo perché mi vergognavo" e poi "la chiamavo mami ma perché sembrava mia madre" sarebbero state le frasi di Michele su Gemma dette appunto a Cristina. A queste dichiarazioni la Galgani è molto turbata e lascia lo studio, ma Giorgio le corre dietro nel backstage, cercando di capire quale sia il suo umore.

UOMINI E DONNE OGGI: Giorgio Manetti si riavvicina a Gemma, ma Nino è geloso del rapporto che ha con Anna (2 marzo 2017) - Giorgio Manetti cerca infatti di confortarla e di farla tornare in studio, arriva poi anche Michele ma Gemma lo respinge, mentre in studio infervora la polemica verso quest'ultimo, soprattutto da parte di Cristina. In studio Nino sottolinea che Gemma non si è buttata a caso perché per ben sette volte ha rifiutato il numero di Michele, mentre Astrid ha da obiettare e Marco fa le sue riflessioni. Si cambia scenario con un video che racconta l’incontro tra Vanni e Antonia: un'uscita che mette in evidenza il grande feeling che confermano in studio, così ballano insieme. Durante il ballo, Giorgio ha raggiunto Gemma perché l’ha vista davvero sconfortata, a differenza di Michele che non si è mosso. Il cavaliere appare infatti in grande difficoltà, mentre Cristina lo ammonisce ancora. Si conclude con Nino ed Anna: i due ormai si frequentano da un pò, ma il cavaliere ha qualche dubbio per il rapporto della dama con Giorgio. Lei entra e si dice stupita delle sue perplessità, anche perchè conferma che la loro è solo un'amicizia che ormai dura da un anno e mezzo, parole ribadite anche dallo stesso Giorgio.

