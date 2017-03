VALERIO BRASCHI/ Il super favorito è proprio lui? (Masterchef Italia 6, oggi 2 marzo 2017)

VALERIO BRASCHI, IL CONCORRENTE A MASTERCHEF 6: SI SALVA AL PRESSURE TEST (OGGI, 2 MARZO 2017) - Nella decima puntata di Masterchef Italia 6, andata in onda su Sky uno, Valerio nella prova dedicata alla mystery box, dedicata ai compositori e alle loro opere liriche, gli viene affidata una prelibatezza per il palato, ma che lui non ha mai preparato: le palle di Mozart, ossia dei cioccolatini ripieni. Anche se non è stato uno dei migliori, riesce a superare la prova, per arrivare all'Invention test, dove Margherita, migliore della mystery box, decide di far cucinare a tutti gli aspiranti chef, compresa lei, con un ingrediente inusuale: il plancton, polverina verde molto costosa, dal sapore forte. Gnocchi di plancton per Valerio, assaggiati da Cannavacciuolo e giudicati come i più buoni che abbia mai mangiato. Gli gnocchi, però, non sono serviti a Valerio per diventare il migliore dell'Invention test. Palazzo dell'arte della triennale, sede in cui si è svolta l'esterna per gli aspiranti chef, i quali dovranno creare delle vere opere d'arte culinarie, le quali saranno sottoposte al giudizio di 2 critici gastronomici. A Valerio vengono assegnati i legumi: ceci, fagioli, lenticchie e piselli. Buoni ma non troppo, impiattamento confusionario, e le donne riescono a brillare di più; anche stavolta Valerio non è il migliore, e va al Pressure test, dove dovrà preparare le lunch box per gli chef- giudici del programma. Valerio si salva e sale in balconata, dove lo attende Cristina.

VALERIO BRASCHI, LA PASSIONE IN CUCINA SPENDENDO POCO - Valerio ha una passione per la cucina, tramandata dalla sua famiglia fin da piccolo. In tutte le prove, anche se non conosce sempre gli ingredienti, e con alcuni, addirittura non ci ha mai lavorato, ama mettersi alla prova e senza aver paura crea piatti unici. Uno degli insegnamenti più importanti che i suoi genitori gli hanno dato è quello di mangiare bene, spendendo poco.

VALERIO BRASCHI, ANDRA' IN FINALE? - Valerio, ha solo 18 anni, viene da Sant'Arcangelo in Romagna dove frequenta il quinto anno di Liceo scientifico; vincere Masterchef è un sogno, che lo porterà a diventare un grande chef. E' l'unico uomo, e dovrà sfidarsi con tutte donne. E' arrivato fin qui grazie agli insegnamenti di suo fratello maggiore, ma il resto è tutta farina del suo sacco. La sua cucina è innovativa, ed è affascinato dalle spezie e dai sapori orientali; ma che a casa non riesce a sperimentare per mancanza degli strumenti giusti. Riuscirà a superare anche le altre prove che si presenteranno nella puntata di wuesta sera? Il suo obiettivo è quello di eliminare ad una ad una tutte le donne rimaste, per arrivare a brillare, e diventare il sesto masterchef d'Italia.

