VI PRESENTO TONI ERDMANN/ Da oggi al cinema il film con Peter Simonischek e Sandra Huller (2 marzo 2017)

VI PRESENTO TONI ERDMANN, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (2 marzo 2017) - '' è un film comico-drammatico tedesco del 2017. Il cast principale è composto da: Peter Simonischek, Sandra Huller, Lucy Russell, Trystan Putter, Hadewych Minis, Vlad Ivanov, Sava Lolov e Ingrid Burkhard.

VI PRESENTO TONI ERDMANN, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (2 marzo 2017) - Winfried Conradi è un insegnante di musica in pensione, un hippie un po' avanti con gli anni, che ha l'abitudine di fare scherzi bizzarri. In seguito alla morte del suo cane, l'uomo decide di ricucire i rapporti con la figlia Ines, che ha deciso di seguire una carriera come consulente d'affari. La donna si trova a Bucarest, dove sta seguendo un progetto nell'industria del petrolio. Ines sembra avere poco tempo per la famiglia a causa del suo lavoro, soprattutto per il padre. Winfried decide di visitare la figlia e viaggia fino a Bucarest, dove usa uno dei suoi tanti personaggi per sorprendere la figlia, ma lei lo ignora, salvo incontrarlo dopo il lavoro e invitandolo ad un incontro d'affari. I due, la sera, si recano all'Ambasciata Americana dove incontrano Henneberg, un amministratore delegato di una società petrolifera tedesca. Ines vorrebbe chiudere un contratto con l'uomo, ma Henneberg sembra più interessato alla personalità stravagante di Winfried, tanto che invita i due a bere qualcosa.

Dopo un po' di giorni, padre e figlia continuano a non andare d'accordo, e Winfried decide di tornare a casa. Qualche giorno dopo, mentre Ines e due amiche sono al bar, si avvicina un uomo di nome Toni Erdmann. Toni è chiaramente Winfried, mascheratosi con una parrucca e dei denti finti. Ines non riconosce il padre, e le due amiche cominciano a parlare con Toni, scoprendo che l'uomo è un life coach e consulente in visita a Bucarest per partecipare al funerale della tartaruga di un amico. Ines è infelice nella sua vita privata e professionale, ma continua a incontrare sporadicamente Erdmann. In seguito, la donna capirà il valore delle intrusione del padre nella sua vita e decide di stare al gioco. Per uno sbaglio, il brunch del compleanno di Ines si trasforma in un party dove tutti devono essere nudi, causando un certo imbarazzo generale. Winfried si presenta alla festa in un costume tipico bulgaro, spaventando i colleghi di Ines. L'uomo scappa, e la figlia lo segue. I due si incontrano in un parco, e condividono un momento di intimità, abbracciandosi. Mesi dopo, Ines torna in Germania per il funerale della nonna. La donna afferma che ha lasciato il suo lavoro a Bucarest e comincerà a lavorare a Singapore per un'altra compagnia. Dopo il funerale, Winfried e Ines condividono un momento goliardico nel giardino della casa della nonna e riflettono insieme sulla natura della felicità.

