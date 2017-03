Alex Adinolfi / Uomini e Donne, chi è il corteggiatore che già conosceva Rosa Perrotta? Curiosità e non solo

Chi è Alex Adinolfi? Tutto sul corteggiatore di Uomini e Donne piace a Rosa Perrotta - Il percorso di Rosa Perrotta a Uomini e Donne è iniziato da poco ma non proprio con il piede giusto. Molte le critiche per la nuova tronista dalle origini salernitane e soprattutto quando in studio di è scoperta della sua conoscenza pregressa con Alex Adinolfi. Lui è uno dei nuovi corteggiatori di Uomini e Donne sceso per un incontro al buio. Alex si è trovato di fronte Desirèe Popper ma il suo sguardo è caduto sulla già conosciuta Rosa. Alex ha così raccontato di conoscere già la tronista, con la quale stava per realizzare un progetto cinematografico, poi però sfumato. Il ragazzo ha così raccontato, infatti, di studiare recitazione, passione per la quale si è trasferito a Roma dopo una vita vissuta a Nocera, in Campania. Alex ha 28 anni, è alto circa 182 cm e la sua passione è appunto la recitazione. Una carriera sicuramente agli albori la sua ma che vede già la partecipazione a vari spettacoli teatrali e tre film. Lavora anche come doppiatore, ma Alex ha rivelato di mantenersi anche svolgendo altri lavoretti come il dog sitter, il cameriere e il barman. Non ci resta che vedere se la sua conoscenza con Rosa andrà avanti e se il fatto che si fossero incontrati gà prima di Uomini e Donne rappresenti ulteriormente un ostacolo o sia, invece, per loro un punto di forza.

© Riproduzione Riservata.