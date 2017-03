Amici 16 Serale 2017 / Eliminato Michele, boicottaggio dei professori? (Registrazione prima puntata)

ANTICIPAZIONI AMICI 2017 ED. 16, ELIMINATO MICHELE NEL PRIMO SERALE. BOICOTTAGGIO DEI PROFESSORI? - Michele ha tentato per ben due volte: all'indomani della sconfitta ad Amici 16, sempre in base ai rumors sul web, che cosa ne sarà del cantante? Per i fan tutto quello che è successo nella scuola di Maria De Filippi non fa che confermare la bravura dell'alunno, che proprio per questo avrebbe attirato l'astio dei professori. Michele in definitiva è uno di quelli che ha dovuto sudare per poter mantenere il posto in squadra, anche se ai due coach, Morgan ed Elisa, è piaciuto subito. La prima manche lo ha visto sconfitto, ma non abbattuto. Il cantante ha mantenuto infatti alta la speranza fino all'ultimo, nonostante qualcosa di quanto è successo fosse già nell'aria. Il primo serale vivrà quindi la sconfitta di Michele, che di fronte agli occhi degli amici dispiaciuti, ha lottato per ben due volte contro Shady. La cantante dei Bianchi è stata infatti nominata alla fine della seconda manche, così come Mike e Thomas, quest'ultimo salvato grazie a Morgan. Shady è andata invece in proposta e la sua Stay Home, l'inedito, ha sconfitto la cover in inglese scelta da Michele. Intanto, i fan hanno continuato a manifestare il loro interesse per quello che, a dire di tutti, era uno degli allievi più promettenti di Amici 16: "La differenza fra chi ha alle spalle esperienze internazionali e chi cana in cameretta"; "Dovevi andare nella squadra Bianca. Avresti vinto, come aveva detto Morgan". La scelta di Michele di preferire i Blu ha dato subito da pensare a molti, in effetti. Il cantante ha fatto sospettare in più di qualche occasione di aver adottato una tecnica, come sottolineato da qualche fan sui social. Alla luce della fuoriuscita dal talent, si può dire che la strategia, forse, è stata dei professori? Dopo l'uscita del preferito dal pubblico, chi sarà ad assumere lo scettro del più quotato dai fan? Per qualcuno Mike Bird potrebbe riservare delle sorprese, anche se il carattere eccessivamente sicuro, lo ha portato spesso a contrasti con i professori ed a ricavarsi una fetta di haters. Lo Strego risulta uno dei papabili alla vittoria, per quanto non bisogna dimenticare che anche i ballerini potrebbero riservare delle sorprese. Il più quotato in questa disciplina rimane per ora Andrea Muller, che in qualche modo il brutto incidente della passata edizione gli ha permesso di ottenere più consensi fra i telespettatori. Dall'altra Oliviero, una new entry nella Scuola, promette di tenere testa al compagno più "anziano", grazie ad una tecnica nella disciplina classica che lo rende quasi imbattibile.

© Riproduzione Riservata.