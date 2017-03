Amore pensaci tu / Quinta puntata: la richiesta di Tina a Tommaso (Anticipazioni 20 marzo 2017)

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 20 MARZO 2017: TINA E TOMMASO - E alla fine Amore pensaci tu è stata relegata in seconda serata: gli ultimi dati di ascolti devono aver davvero deluso le reti del Biscione, che hanno scelto di mandarla in onda il lunedì sera (con un solo episodio, anziché due) a partire dalle 23.50. Oggi, lunedì 20 marzo 2017, verrà trasmessa la nona puntata, dal titolo “Alti e bassi”. Al centro delle scene ci sarà ancora una volta il rapporto tra Tina e Tommaso: i due - insieme a Giulia - porteranno in gita le bambine, e durante la giornata la donna farà di tutto per cercare di capire se il figlio abbia intenzione o meno di trovarsi un altro partner. È chiaro che le cose tra Tina e Francesco non sono mai state semplici, ma Tommaso intuirà immediatamente il gioco della madre che - stando alle anticipazioni - cercherà di recuperare in extremis, chiedendo di poter venire a vivere con loro per conoscere il loro rapporto un po’ più da vicino. La riporta di Tommaso sarà abbastanza scontata…

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 20 MARZO 2017: CHIARA E JACOPO - Al centro del nono episodio di Amore pensaci tu ci saranno, naturalmente, anche Chiara e Jacopo: la giovane figlia di Emilio ci è rimasta davvero molto male in seguito al rifiuto dell’uomo che abbiamo visto in scena la scorsa settimana. I due, però, avranno occasione di avere un nuovo confronto durante il quale Jacopo avrà modo di giustificare il suo comportamento. L’ex di Elena sottolineerà di essere piuttosto inaffidabile, sotto il punto di vista delle relazioni amorose, e allo stesso tempo di essersi davvero molto affezionato a lei: proprio per questo vorrebbe non rovinare tutto, e continuare ad averla al suo fianco come amica. Come reagirà Chiara di fronte a queste parole? Metterà i suoi sentimenti da parte per non perdere il suo rapporto con Jacopo o sceglierà di allontanarlo?

