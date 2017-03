BEAUTIFUL/ Anticipazioni americane 21 marzo: Steffy e Ivy modelle in Australia

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 21 MARZO: IL SERVIZIO FOTOGRAFICO DI STEFFY E IVY - L'arrivo dei Forrester in Australia non avrà a che fare soltanto con il matrimonio degli Steam. L'occasione dovrà essere sfruttata, infatti, anche per pubblicizzare la casa di moda, approfittando della cornice da sogno della Sidney Opera House. Sarà per questo che domani vedremo Steffy e Ivy alle prese con un servizio fotografico con gli stupendi abiti Forrester davanti a tale bellissimo edificio: ci sarà ampio spazio per i colori sgargianti e la linea di gioielli promossa dalla stessa figlia di John, oltre che dal suo capo Quinn. Con questi presupposti il successo sarà assicurato, eppure nello stesso episodio assisteremo anche alle nuove manipolazioni di Sally, oramai arrivata nella Terra dei Canguri per raggiungere Thomas. La giovane Spectra si troverà tuttavia in una situazione particolarmente complicata, nella quale dovrà prendere una decisione molto importante: essere fedele ai suoi sentimenti, sempre crescenti per Thomas, o rubare i modelli della casa di moda rivale?

© Riproduzione Riservata.