BELEN RODRIGUEZ/ News: le dediche della showgirl per il papà e il fratello, foto (oggi, 20 marzo 2017)

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LE DEDICHE DELLA SHOWGIRL PER IL PAPÀ E IL FRATELLO, FOTO - Il nuovo uomo di Belen Rodriguez è Andrea Iannone ma gli uomini della showgirl sono tanti: c’è papà Gustavo, il fratello Jeremias e, ovviamente, il figlioletto Santiago, protagonista di tante foto e tanti video condivisi dall’argentina sulla sua pagina social. Rimarrà poi per sempre in un posticino nel suo cuore Stefano De Martino, ex marito e padre di suoi figlio. Ieri, nel giorno della festa del papà, Belen ha voluto fare una bellissima dedica a Gustavo Rodriguez, condividendo sulla sua pagina Facebook una foto che ritrae la showgirl e il capostipite dei Rodriguez mentre si esibiscono sul palco del Festival di Sanremo, lei alla voce e lui alla chitarra: “Grazie per la libertà che mi hai regalato ogni giorno• #grazieperleali #auguripapa @gustavorodriguez #sanremo”. La foto (clicca qui per vederla) e le dolcissime parole di Belen hanno conquistato oltre 10mila like in una manciata del genere. Nello stesso giorno la showgirl ha voluto dedicare un post anche a un altro uomo della sua vita, il fratello Jeremias, che al momento non si trova con loro. Il fratello di Belen però sta per tornare e la sorella maggiore gli scrive: “Siamo tutti ad aspettarti campione!!! @jeremiasgr manca poco!!!!!”. Anche questo tenero post ha fatto il pieno di like, conquistandone oltre 3mila in poche ore: clicca qui per vedere la foto di Jeremias postata da Belen.

