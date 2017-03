BILLIONS 2 / Anticipazioni del 20 marzo 2017: Lara ed Axe sono ai ferri corti?

BILLIONS 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 20 marzo 2017, Sky Atlantic trasmetterà un nuovo episodio di Billions 2, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Valuta". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Wendy (Maggie Siff) supervisiona la sede di lancio spaziale ed incontra un pilota che deve partire per una missione importante. Intanto, Hall (Terry Kinney) informa Axe (Damian Lewis) che Boyd (Eric Bogosian) non è ancora pronto per fare il passo necessario e riceve carta bianca. Connerty (Toby Leonard Moore) continua ad essere pensieroso per il tradimento al capo, mentre Axe viene informato dall'avvocato che l'istanza di archiviazione di Roadhes (Paul Giamatti) è stata respinta. Orrin (Glenn Fleshler) lo istruisce poi per rispondere alle domande dell'accusa alla sbarra. Wendy scopre in seguito dalla pilota, che l'ufficiale vuole realizzare l'impossibile. Intanto, Chuck (Jeffrey DeMunn) viene informato che Axe non è pedinabile, a causa dei collaboratori che lo guardano a vista e gli viene richiesto un pagamento ulteriore per il pedinamento del testimone federale. Quella sera, Bryan si presenta alla porta di Deb (Ilfenesh Hadera) e le rivela di aver scoperto che il padre ha sposato 12 milioni di dollari in un'isola offshore, ma scopre che era già informata di tutto. La donna insinua anche che sia solo invidioso dal quantitativo di soldi posseduto dal genitore. Il giorno seguente, Lara (Malin Akerman) si presenta all'ufficio del marito ed ha la conferma che la sua associazione è stata presa di mira, ma rifiuta il suo aiuto per limitare l'azionista. Rhoades convoca in seguito Bryan nel suo ufficio, dopo aver visionato le immagini della videosorveglianza interna. In un incontro con Dake (Christopher Denham), scopre i sospetti della Sicurezza Interna e del coinvolgimento del suo braccio destro. Gli chiede quindi di poter incontrare Boyd da solo, a cui intende fare un'offerta segreta, anzi, chiedergli un favore. In questo modo è sicuro di dargli sicurezza, per poi averlo definitivamente in pugno. Al magnate, riferisce in seguito di volere che avvii un'inchiesta interna, in modo che l'anno successivo, possano chiudere entrambi la causa in modo vittorioso. Boyd si rifiuta, ma accetta di licenziare un gruppo di dipendenti di livello medio per poter avere un vantaggio economico. Ore dopo, Wags (David Costabile) chiede aiuto ad Axe, perché si è reso conto che la storia delle flebo gli è sfuggita di mano ed accetta di ricoverarsi in una clinica privata. Durante l'udienza con Rhoades, il miliardario viene messo apparentemente alle strette. Preferisce infatti abbandonare l'ufficio e tornare al lavoro, ma riceve una telefonata di Sanford Bensinger (Richard Thomas). Lo informa che la società non intende vendergli la squadra della NFL perché non è considerato degno di far parte degli acquirenti. Solo in questo modo Axe tira fuori la rabbia necessaria per ritornare in ufficio ed affrontare Rhoades, pronto ad incastrarlo.

BILLIONS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 20 MARZO 2017, EPISODIO 5 "VALUTA" - Nel nuovo episodio di Billions 2, Chuck, Connerty e Sacker dovranno basarsi su un insider molto ansioso di collaborare con l'ufficio del Procuratore ed offrire loro un piccolo vantaggio. Gli affari di Axe procedono invece a gonfie vele, così decide di rivolgersi ad uno scout finanziario per poter avere qualche dritta su come ottenere un profitto ancora più generoso. Wendy ritorna infine sui propri passi dal punto di vista lavorativo ed inizia a apprezzare nuovamente la passione per ciò che faceva prima per la Capital, grazie alla forte vicinanza con un vecchio collega. Intanto, Lara continua a mandare avanti la propria attività, rigorosamente da sola, per dimostrare di essere all'altezza del genio del marito. Il suo lavoro, si metterà tuttavia presto fra lei ed il miliardario.

© Riproduzione Riservata.