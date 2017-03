Beautiful / Ridge chi ama davvero? Anticipazioni americane e italiane

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: I QUIDGE DI FRONTE AD UN BIVIO - Fin dal giorno in cui è stata annunciata la trasferta del cast di Beautiful in Australia, i telespettatori hanno saputo che non sarebbero mancate le vicende degne di nota. E le prossime importanti puntate non si smentiranno: arriverà infatti il momento della resa dei conti non solo per gli Steam, che finalmente diventeranno marito e moglie, ma anche per Quinn e Ridge, oltre che per tutti i personaggi a loro collegati. Con questi presupposti la prossima settimana assisteremo ad un dialogo decisivo tra Quinn e Ridge che dovranno fare i conti con la propria coscienza e i loro progetti per il futuro: lo stilista, infatti, si troverà a rispondere alla richieste di Brooke che vorrebbe diventare sua moglie proprio nella Terra dei Canguri. Potrà andare avanti con questi progetti matrimoniali, continuando a flirtare con la gioielliera? Il confronto tra i due 'quasi' amanti potrebbe sancire la fine di questa relazione o aprire la strada per un vero e proprio scandalo: fin dove arriverà questa coppia? Sarà l'inizio dei Quidge o la loro definitiva conclusione?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 20 MARZO: LIAM RITORNA ALL'ATTACCO - La nuova settimana di programmazione di Beautiful si aprirà ancora all'insegna di Steffy e dei suoi problemi con Wyatt. Anche se quest'ultimo ha chiaramente chiesto al fratello di non intromettersi negli affari del suo matrimonio, Liam non gli darà ascolto, tornando all'attacco con la sua ex fidanzata. In lui sarà troppo forte la convinzione di poter avere un futuro con la donna che sarebbe già diventata sua moglie se Quinn non fosse intervenuta, con il suo grande imbroglio. Per questo ancora una volta Liam farà pressioni con la sua ex chiedendole di porre fine a questo assurdo matrimonio, tornando da lui definitivamente. Eppure, non ci saranno per il momento conseguenze degne di nota: Steffy sarà ancora troppo delusa per l'andamento della sua vita, distrutta per ben due volte dalla perfida gioielliera. Confermerà quindi a Liam di non voler prendere decisioni in questo momento di grande turbamento, inducendolo a pazientare ancora. Ma fino a quando questa tiritera potrà andare avanti? I fan di Beautiful cominciano a mostrare un po' di insofferenza per una questione che tiene banco da settimane, senza nessun tipo di importanti evoluzioni.

