Beautiful/ Video replica puntata 18 marzo: tra Steffy e Wyatt è davvero finita?

Beautiful, video replica puntata 18 marzo - Nelle ultime puntate di Beautiful, Ivy è tornata a Los Angeles ed è pronta a riprendere ciò che aveva lasciato, ovvero il suo lavoro nell'azienda di famiglia. Per tale motivo, ha chiesto a Quinn di assumerla di nuovo. Nel frattempo, Bill ha chiesto a Brooke di sposarlo e in cambio le concederà le azioni della Forrester. Ridge non è sembrato molto contento dopo aver saputo della proposta di matrimonio, ma ormai deve andare avanti con il piano per salvare l'azienda. Katie ha chiesto alla sorella di sposare Bill. Intanto, Pam e Charlie hanno fatto notare a Quinn che la sua presenza alla Forrester non è ben vista. Eric, però, continua ad appoggiarla. L'uomo poi ha deciso di parlarne con Steffy, a cui ha confessato ciò che pensa. Secondo lui, la nipote vorrebbe tornare tra le braccia di Liam e per questo avrebbe deciso di lasciare Wyatt. Nel corso della puntata del 18 marzo, Ivy spera di potersi lasciare tutte alle spalle e di ricreare una linea insieme a Quinn. La giovane promette che sarà leale, ma la Fuller decide prima di pensarci. Liam invita Steffy a casa sua dove ha preparato un ambiente romantico per trascorrere dei momenti insieme. Liam crede che insieme potranno essere di nuovo felici. Steffy confessa ciò che pensa Eric, ovvero che lei sta usando questa situazione come scusa per lasciare Wyatt e tornare con lui. Wyatt va a trovare in azienda Quinn e le dichiara che l'unica cosa che vuole è che lei si allontani da Eric, in quanto gli sta rovinando la vita. La Fuller è convinta che il matrimonio di suo figlio non finitrà. Steffy, intanto, dichiara a Liam che non può tornare con lui e che non può neanche restare al fianco di Wyatt. Non vuole fare del male al marito ma è spaventata dalla presenza di Quinn. Mentre Liam la consola, la Fuller decide di assumere Ivy. Prima, però, le chiede di essere davvero leale con lei. Ivy accetta. Ridge incontra Quinn in ufficio e dimostra la sua disapprovazione per averla in azienda. Nel frattempo, arriva Wyatt e Ridge gli dà del denaro e gli consiglia di portare sua madre a fare a colazione, pur di allontanarla dalla Forrester. Liam fa una sorpresa a Steffy e la raggiunge a casa di Thomas con la colazione. Bill è preoccupato per Katie, che è pronta a firmare per il divorzio. Allo stesso tempo, però, dichiara di non essere pronta a festeggiare. Intanto, Ridge e Brooke parlano del piano per prendere le azioni. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DEL 18 MARZO DI BEAUTIFUL.

