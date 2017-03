C’è posta per te, il meglio di..I / Top e flop: Stefano De Martino e Gerry Scotti guest star della serata

IL MEGLIO DI C'È POSTA PER TE, PUNTATA 19 MARZO 2017, TOP E FLOP: STEFANO DE MARTINO E GERRY SCOTTI GUEST STAR DELLA SERATA - Il meglio di c’è posta per te ha riportato su Canale 5 le storie più emozionanti dell’ultima edizione del people show di Maria De Filippi. Fra le vicende più interessanti di questa raccolta, il pubblico ha potuto rivedere la storia di Christian, che ha riabbracciato sua madre dopo tre anni di silenzi. La donna, che tempo fa ha lasciato i suoi figli da soli in maniera improvvisa, ha fatto il suo ingresso nello studio rivelando un passato di maltrattamenti e privazioni. Oggi, il confronto con Maria De Filippi le ha permesso di mettere da parte ogni rancore e aprire la busta, un gesto che darà il via al suo nuovo percorso con i suoi figli. Tra i flop, la vicenda di Erika e Francesco, che dopo una storia fatta di tradimenti si sono dati una seconda possibilità alla luce delle nuove conferme. Il loro amore, però, non ha convinto del tutto il pubblico, che non ha gradito il ripetersi di una storia giudicata già noiosa nel corso della prima messa in onda: “L'apoteosi dell'auto distruzione femminile e maschile: ora online su #canale5 #cepostaperte. Ma perché raccontare in TV storie così inutili?”, “Questa storia non merita il Meglio di #cepostaperte ! È stata bruttissima come storia”. Fra i top della serata, la storia di Antonella e Nicoletta, che hanno ricevuto una festa di compleanno molto speciale da parte del loro papà. Per loro, oltre a una lettera piena di promesse, anche un nuovo inizio fatto di speranza, supportato dalla presenza di Stefano De Martino e Gerry Scotti, regali speciali per questa occasione così importante. E mentre il ballerino ha lasciato un messaggio speciale alle due ragazze, il conduttore ha detto la sua al padre, ricordandogli di mantenere sempre alcune promesse e di non saltare mai i compleanni. In chiusura di serata, un ringraziamento da parte della conduttrice e un saluto a tutto lo staff che ogni giorno lavora alla realizzazione delle tante storie che emozionano il pubblico.

