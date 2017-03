Che tempo che fa / Ospiti e commenti puntata 19 marzo 2017: è “derby” tra Daniele Liotti e Luca Argentero

CHE TEMPO CHE FA, OSPITI E COMMENTI TWITTER PUNTATA 19 MARZO 2017 L’ultima puntata di Che tempo che fa è stata piuttosto apprezzata dai telespettatori, almeno questo è quel che emerge dai commenti che si leggono su Twitter. In tanti sono stati contenti di vedere in studio Alessandro Bertolazzi, fresco vincitore dell’Oscar per il miglior trucco (per il film Suicide Squad), anche perché si è sempre un po’ orgogliosi degli italiani che riescono a ottenere riconoscimenti così importanti. Il pubblico femminile ha poi apprezzato l’arrivo in studio di Luca Argentero. Anche se con l’inizio di Che fuori tempo che fa, dove era ospite Daniele Liotti, sono arrivati tanti apprezzamenti per l’attore protagonista della fiction Un passo dal cielo. C’è stato quindi una specie di “derby” tra i due e sembra che alla fine ne sia uscito vincitore Liotti: davvero tanti gli apprezzamenti espressi su di lui. Commenti piuttosto contrastanti quelli su Alex Britti tra chi lo apprezza e chi invece ritiene che le sue canzoni non siano meritevoli. Chi attira tanta simpatia e divertimento, con i suoi commenti, è Orietta Berti, che qualcuno paragona alla “saccente” Hermione Granger (la compagna di scuola di Harry Potter) per via del fatto che sa sempre (quasi) tutto sugli ospiti della serata. Anche se stavolta sembra essere andata fuori strada quando ha detto che De Sica ha tra i suoi nomi Olivier: l’attore ha negato, spiegando che si tratta solo di una voce messa in giro da qualcuno. Non c’è poi dubbio sul fatto che vedere le immagini del volo di Aaron Durogati ha emozionato non pochi telespettatori. Una bella serata, insomma, riuscita anche meglio di alcune recenti puntate.

