Claudio Sona/ Uomini e donne, video: l'ex tronista duramente offeso in discoteca: l'incredibile risposta!

Uomini e donne, Claudio Sona offeso nel corso di una serata in discoteca: "Fro**o", ma l'ex tronista di Uomini e Donne risponde a tono! - Un episodio alquanto spiacevole ma che purtroppo non è una novità quello capitato a Claudio Sona nel corso di una recentissima ospitata. Il primo tronista del Trono Gay di Uomini e Donne - che purtroppo da poco ha visto naufragare la sua storia con Mario Serpa - è stato ospite sabato scorso in una discoteca, dove è stato offeso. Un gruppo di ragazzi presenti alla serata, come ci svela il portale Bitchyf.it, si è avvicinato al palco dove Claudio era intento a parlare e ha cominciato ad insultarlo con appellativi omofobi come "Fr**io". Probabilmente sarà arrivato all'orecchio dell'ex tronista di Uomini e Donne più di una volta, perchè Claudio non è riuscito a sorvolare e ha quindi deciso di rispondere a tono all'appellativo del gruppetto: “Io sarò fr**io, ma chissà tua madre dov’è in questo momento”. Una frase bella pungente che ha accolto gli applausi e le urla di approvazione del pubblico della discoteca, accorsi per conoscerlo di persona. Un episodio purtroppo molto spiacevole e che probabilmente sarà più volte capitato a Claudio Sona - così come ad altri - ma che l'ex tronista è riuscito ad affrontare nel migliore dei modi. (ecco il video con la risposta di Claudio Sona all'offesa)

© Riproduzione Riservata.