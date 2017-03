Cristina Chiabotto e Fabio Fulco/ Nozze segrete per la coppia? L'ex Miss Italia ammicca…

Cristina Chiabotto (Facebook)

Cristina Chiabotto pronta a convolare a nozze con Fabio Fulco: matrimonio segreto per l'ex Miss Italia? - Cristina Chiabotto e Fabio Fulco: le nozze sono in arrivo! L'ex Miss Italia e nota conduttrice ne parla in un'intervista rilasciata al settimanale Gente, dove la prima cosa che balza all'occhio e la sua grande voglia di matrimonio. Le nozze desiderate da Cristina Chiabotto sono tuttavia ben lontane da quelle a cui il mondo dello spettacolo ci ha spesso abituati: niente festeggiamenti in pompa maagna infatti per la Chiabotto; perchè? "Perché no. Non sono il tipo da manifesti per quel che riguarda la mia sfera più intima" dichiara l'ex Miss Italia, confermando la voglia di tenere la vita privata fuori dai riflettori così come fatto finora. Cristina è pronta alle nozze anche perchè è più che convinta che Fabio Fulco sia l'uomo della sua vita: "Fabio è l’uomo giusto. Mi seduce in cucina. Il suo ragù è quasi paragonabile a quello di mia nonna Maria, che ha 86 anni e prepara i pranzi per tutti". Doti da cuoco oltre che da compagno perfetto quelle che hanno fatto innamorare Cristina Chiabotto di Fabio Fulco, ecco perchè ci si chiede se alle nozze seguirà la nascita di un figlio, possibilità che la Chiabotto commenta in questi termini: "So che quella di diventare genitori è una decisione che va presa senza troppa razionalità. Aspetto dunque la pancia che mi dica: “È il momento giusto”.

© Riproduzione Riservata.