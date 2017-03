ECCEZIONALE VERAMENTE/ Terza puntata, chi meriterà il sì della giuria? (oggi, 20 marzo 2017)

ECCEZIONALE VERAMENTE, TERZA PUNTATA: CHI SI MERITERÀ IL SÌ DELLA GIURIA? (OGGI, 20 MARZO 2017) - Terzo appuntamento sul piccolo schermo di La7 con Eccezionale Veramente: stasera, lunedì 20 marzo 2017, Francesco Facchinetti condurrà una nuova puntata del talent dedicato alla comicità, durante la quale nuove personalità saranno pronte a sfilare sul palcoscenico. Sette giorni fa - di fronte alla giuria composta da Diego Abatantuono, Paolo Ruffini e Selvaggia Lucarelli - in 14 ce l’hanno fatta a passare le selezioni: si è cominciato con la GB Band, per passare a Giuseppe De Siato, Bella Domanda, Loredana Scalia, Carla Cagnetti e i Bertè, Francesca Di Cataldo, Ugo Sanchez Jr., Gianluca Ciardo, Alessio Zanoni, Alessio D’Amico, Marco Dirò, Nathan Kiboba, Mario Alvano e Stefano Piazza. Ricordiamo che, come sempre, i due giurati d’eccezione - Ricky Tognazzi e Simona Izzo - hanno deciso di salvare e di mandare avanti anche Armando Bolivar e Aldo al Quadrato. Più tardi, in prime time su La7 - con un nuovo ospite pronto ad affiancare la giuria - Eccezionale Veramente tornerà alla riscossa, con altri sketch ed altre esibizioni: chi ce la farà a conquistare il pubblico e il sì di Lucarelli, Abatantuono e Ruffini?

ECCEZIONALE VERAMENTE, TERZA PUNTATA: GLI ASCOLTI DEL TALENT (OGGI, 20 MARZO 2017) - Non brillano gli ascolti di Eccezionale Veramente sul piccolo schermo di La7: la seconda edizione partita lo scorso 24 febbraio ha portato a casa uno share del 2.15% con 429mila spettatori al seguito. Un dato decisamente più basso rispetto all’esordio dell’anno scorso, che aveva ottenuto il 3.72% con quasi un milione di spettatori sintonizzati sulla rete (854mila, per la precisione). C’è anche da considerare che - nonostante lo spostamento dal venerdì al lunedì all’interno dei palinsesti - Eccezionale Veramente non è cresciuto la settimana scorsa, anzi. La puntata del 13 marzo 2017 (complica anche la spietata concorrenza delle replica de Il commissario Montalbano su Rai 1) ha portato a casa uno share dell’1.53% con sole 338mila persone davanti al video. Numeri piuttosto bassi, che sembrano però non scoraggiar risate e comicità: e gli affezionati non vedono l’ora di scoprire chi altri verrà presentato sul palco del talent in prime time…

