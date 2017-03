EDICOLA FIORE/ Anticipazioni, Fiorello torna con la rassegna stampa: il nuovo bar (oggi, 20 marzo 2017)

EDICOLA FIORE, ANTICIPAZIONI: FIORELLO E LA SQUADRA NEL NUOVO BAR (OGGI, 20 MARZO 2017) - Riparte Edicola Fiore: Fiorello è pronto a dare il via ad una nuova edizione della divertente rassegna stampa in onda su Sky Uno (7.30) e TV8 (8.00) tutte le mattine dal lunedì al venerdì. Oggi, 20 marzo 2017, andrà in scena la prima puntata: si parte subito con una grandissima novità, il cambio del bar in cui prende il vita il programma. “Beh, nella zona dell’Ambassador, il bar della scorsa stagione, qualcuno si era lamentato per il trambusto e così abbiamo tolto il disturbo…” ha spiegato Fiorello raccontandosi in esclusiva sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni “Ora siamo in un locale di piazza dei Giuochi Delfini e lì vicino c’è di tutto: il negozio di fiori di Alessandra, la pasticceria di Antonella, l’edicola da cui compriamo i giornali. Pure una chiesa”. Al fianco di Fiorello, come sempre, ci sarà anche Stefano Meloccaro, che ha da poco concluso la sua esperienza tra i fornelli di Celebrity MasterChef: la regia di Edicola Fiore è affidata a Luigi Antonini e per questa terza stagione televisiva (la prima tra maggio e giugno e la seconda tra ottobre e dicembre dell’anno scorso) gli appuntamenti in programma saranno 40. Gli ospiti e gli avventori non mancheranno, come sempre accade ad Edicola Fiore: la rassegna stampa si completerà con il nuovo collegamento dalla città di Milano, grazie all’inviato Danti, con la presenza dei Two Fingerz e della comica Gabriella Germani. Impossibile, poi, non citare la soglia dell’ormai mitico ‘siglista’ del programma, Jovanotti. L novità e le risate saranno tante: pronti ad ascoltare le notizie del giorno?

