EMIGRATIS 2/ Anticipazioni 20 marzo 2017: Pio e Amedeo a Dubai con Ventola e Walter Zenga

EMIGRATIS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 MARZO 2017: PIO E AMEDEO A DUBAI, CON CHI? - Seconda puntata per Emigratis 2 sul piccolo schermo di Italia 1: Pio e Amedeo torneranno in scena sulla rete Mediaset direttamente da Dubai, e - tramite la loro pagina social ufficiale - hanno disseminato qualche indizio che anticipa lo spettacolo di cui il pubblico godrà in seconda serata. Si parte, a giudicare dai numerosi hashtag aggiunti al post, come #emigratis #lunedi20marzo, con lo scrittore Roberto Saviano, che “pensava d’aver visto e raccontato tutto… ma nun saper che l’aspettav”. Ma non ci sarà solo Saviano al centro del viaggio - rigorosamente a scrocco - di Pio D’Antini e Amedeo Grieco. Sul profilo Instagram è stato annunciato anche un “timido e pacato” incontro con Nicola Ventola, ex calciatore originario di Grumo Appula che ha smesso di giocare nel 2011. Spazio anche un altro volto molto famoso all’interno del mondo dello sport, l’ex portiere - ora allenatore di calcio - Walter Zenga. Pio e Amedeo saranno in grado di regalare nuove risate al pubblico di Italia 1: il viaggio di Emigratis 2 è solo all’inizio (il debutto della seconda edizione è segnato alla scorsa settimana), e le sorprese di certo non mancheranno…

