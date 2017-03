Elodie Di Patrizi/ Annullato il concerto di Milano, ecco perché! Come farsi rimborsare il biglietto?

Elodie Di Patrizi, annullato il concerto all'Alcatraz di Milano: lo staff svela la motivazione e come ottenere ilrimborso - Brutte notizie per i fan di Elodie Di Patrizi che con ansia attendevano di assistere al concerto di Milano: purtroppo l'evento è stato annullato! Era previsto per il 26 aprile all’Alcatraz di Milano ma qualcosa è andato storto, ed ecco infatti l'annuncio emesso dal promoter dello show: "Si informa che il concerto di ELODIE previsto per il 26 aprile all’Alcatraz di Milano è stato annullato per motivi tecnici-organizzativi”. Non si chiarisce nello specifico di quali motivi tecnici ma si spiega ai fan della cantante come ottenere il rimborso del biglietto: “Chi volesse richiedere il rimborso dei biglietti acquistati potrà farlo rivolgendosi ai punti vendita dove gli stessi sono stati acquistati entro e non oltre il 2 maggio 2017. Per coloro che hanno acquistato i biglietti online sul sito Ticket One o tramite call center con modalità 'ritiro sul luogo dell’evento', il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto scrivendo all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.itentro e non oltre il 2 maggio 2017. Per i biglietti acquistati online sul sito Ticket One o tramite call center con modalità “spedizione tramite corriere espresso”, il cliente dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non il 2 maggio 2017 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico)”. Non c'è stato ancora alcun messaggio da parte di Elodie Di Patrizi sull'intoppo che crea purtroppo grande delusione nei fan di Milano, ma è sicuro che una spiegazione da parte della cantante o un semplice messaggio di scuse arriverà molto presto.

