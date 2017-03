GABRIEL GARKO INVESTE VALERIO STAFFELLI/ Per fuggire al Tapiro d'Oro, gli va addosso con l'auto: stasera video

GABRIEL GARKO “INVESTE” VALERIO STAFFELLI VIDEO: PER SFUGGIRE ALLA CONSEGNA DEL TAPIRO, L’ATTORE GLI HA SCHIACCIATO UN PIEDE CON L’AUTO - Gabriel Garko ha fatto di tutto per non ricevere il tapiro da Valerio Staffelli, come vedremo stasera nella nuova puntata di Striscia la Notizia. L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci è andato a cercare l’attore de L’Onore e il Rispetto a Zagarolo, in provincia di Roma. Staffelli lo ha raggiunto in un bar ma il torinese si è dato alla fuga allontanandosi in macchina. Come sempre il tapiroforo non si è perso d’animo e si è dato all’inseguimento dell’attore, salendo a bordo di uno scooter per portare a termine la sua missione. La trasmissione ha infatti deciso di assegnare a Garko l’irriverente premio a seguito delle rivelazioni di Imma Battaglia, attuale compagna dall’ex fidanzata di Garko, Eva Grimaldi: secondo quanto dichiarato dalla Battaglia sulle pagine del settimanale Chi, quella che è stata la compagna di Garko per ben 4 anno avrebbe detto che la sua nuova fiamma è “più maschio” dell’attore. Parole che comprensibilmente avrebbero potuto “attapirarlo”. Garko però non è stato al gioco dell’inviato di Striscia la Notizia e pur di non accettare il Tapiro D’oro ha addirittura “investito” Staffelli schiacciandogli un piede sotto la ruota della sua auto.

