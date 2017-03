GOSSIP UOMINI E DONNE / Camilla Mangiapelo accusata per l’amicizia con Asia Nucetelli e Giulia De Lellis

UOMINI E DONNE, GOSSIP: CAMILLA MANGIAPELO SI GIUSTIFICA CON IL POPOLO DELLA RETE - Camilla Mangiapelo dopo essere uscita fuori da Uomini e Donne insieme a Riccardo Gismondi, ha legato moltissimo con Asia Nuccetelli, ex gieffina e figlia di Antonella Mosetti. Le due, hanno stretto una bella amicizia tanto da uscire spesso insieme per delle serate: cosa è successo negli ultimi tempi? Eccovi a seguire tutte le ultimissime notizie di gossip sul patinato mondo di Uomini e Donne. Come ben sapete, Camilla in trasmissione aveva invece palesato una iniziale amicizia con Giulia De Lellis, attuale fidanzata di Andrea Damante ed acerrima nemica di Asia. Ecco perché, la notizia di una amicizia proprio con la Nuccetelli, ha fatto storcere non poco il naso ai fan che si sono domandati: come fa Camilla ad essere amica di due che non si sopportano? La risposta in realtà, ci appare ovvia. Il problema non si pone ma si sa, il gossip viaggia più veloce della luce e così, di fronte ad un "triangolo" simile, la polemica è sempre dietro l'angolo. Dopo essere stata più volte "tormentata" online, Camilla ha deciso di risolvere lo spinoso enigma tramite una diretta su Instagram, social network che i protagonisti (ed ex) di Uomini e Donne usano in maniera massiccia e costante. La Mangiapelo quindi, armata di santa pazienza ha risposto a coloro che l'attaccavano accusandola di fare il doppio gioco con Giulia ed Asia. La fidanzata di Riccardo Gismondi ha spiegato che se loro hanno avuto delle situazioni spiacevoli in passato, questo non significa che lei non possa comunque frequentarle entrambe. Successivamente ha ribadito il concetto anche insieme al fidanzato per poi palesare la sua preferenza nei confronti di Soleil quando le hanno domandato cosa pensasse del trono di Luca Onestini. Riccardo invece, ha palesato la sua preferenza nei confronti di Giulia Latini.

