Grey's Anatomy 13 / Il primo decesso di Stephanie e la codardia della Minnick (Anticipazioni 20 marzo 2017)

GREY'S ANATOMY 13, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 20 MARZO 2017, EPISODIO 13 "VA SOLO MOLTO PEGGIO" - La dottoressa Minnick decide di aumentare il suo piano didattico con la fase due, in cui due specializzandi a settimana dovranno condurre un intervento chirurgico, sia per le operazioni preliminari che per quelle conclusive. La prima esperienza di Ben viene rovinata da una discussione accesa fra la Bailey e Richard, riguardo ad un paziente di Stephanie di 9 anni, che in seguito muore. La specializzanda verrà confortata da Richard, mentre invece di insegnarle come gestire la perdita di un paziente, la Minnick preferisce darsela a gambe. Arizona scopre in seguito che l'amica non ha mai perso un bambino prima di quel momento e cerca di confortarla al meglio delle proprie possibilità. Una volta che April assume ufficialmente il ruolo di Capo Chirurgia Generale ad interim, gli strutturati decidono di voltarle le spalle, soprattutto Maggie, che ritiene abbia abbandonato Richard solo per ottenere il posto. April e Maggie sono costrette tuttavia a lavorare gomito a gomito per un paziente di Meredith, che ha qualche riluttanza a farsi operare da un chirurgo che non ha molta dimestichezza con il suo caso. Catherine farà poi ammenda con April e deciderà di portarla fuori a cena per festeggiare il suo nuovo incarico.

GREY'S ANATOMY 13, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 20 marzo 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio di Grey's Anatomy 13, in prima Tv assoluta. Sarà il 13°, dal titolo "Va solo molto peggio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Alex (Justin Chambers) è pronto per firmare il patteggiamento con il Procuratore, quando DeLuca (Giacomo Gianniotti) entra nell'ufficio e chiede di interrompere tutto. Visto che il Procuratore non intende continuare, annuncia che darà la sua versione dei fatti, affermando di aver contribuito alla rissa e sfoderando un finto testimone. Lo specializzando se ne va infine senza dare alcuna spiegazione. Intanto, la Bailey (Chandra Wilson) manifesta il proprio fastidio a Catherine (Debbie Allen) riguardo alla riunione sabotata da tutti gli strutturati. Più tardi, la Bailey scopre che Meredith (Ellen Pompeo) non ha voluto che la Minnick (Marika Dominczyk) fosse presente ad una delle sue operazioni e decide di sospenderla con effetto immediato. Poco dopo, Owen (Kevin McKidd) si occupa di una paziente ridotta in pessime condizioni, caduta sul filo spinato, e che rischia l'amputazione di una gamba. Nel frattempo, Maggie (Kelly McCreary) riceve la visita della madre, che vede come invadente. La Bailey invece, dopo essere stata informata da Ben (Jason George) su tutti i gossip dell'ultimo momento, informa Alex di quali saranno i documenti necessari per il reintegro e di prometterle che da quel momento in poi si occuperà solo di curare i bambini. Diane Pierce (LaTanya Richardson Jackson) si sottopone poi ad una visita medica con Jackson (Jesse Williams), a cui mostra una specie di rush cutaneo sulla spalla. Nei corridoi, Arizona (Jessica Capshaw) affronta la Minnick e le fa chiaramente capire che il suo comportamento non la porterà ad avere degli amici all'interno dell'ospedale. La Minnick invece si sfoga con la Bailey, a cui chiede di non prendere più provvedimenti così drastici come quelli per Meredith, per evitare che le tensioni con gli strutturati si inaspriscano. Prima dell'operazione, Owen rivela a Riggs (Martin Henderson) che Amelia (Caterina Scorsone) se n'è andata via di casa, mentre DeLuca dà uno stop alle insistente curiose di Maggie. Jackson informa infine Diane che è affetta da un tumore al seno e che dovrà fare delle cure apposite, cui seguirà l'intervento. Mentre April (Sarah Drew) scopre che Catherine è d'accordo con la Minnick, Owen e Riggs sono costretti ad amputare la gamba della paziente. Alla fine del turno, Alex attende DeLuca all'esterno, a cui finalmente chiede scusa per ciò che gli ha fatto, l'aggressione e tutto il resto. Lo specializzando invece lo accusa di aver tardato a dirglielo e di non dovergli dare alcuna spiegazione, ma rivela di aver voluto evitare a Jo (Camilla Luddington) un'altra situazione tragica. Quella sera, tornata a casa Maggie trova la famiglia, la madre e Jackson riuniti a tavola. La figlia la critica per via della visita inaspettata e dell'appuntamento saltato con Richard (James Pickens Jr.). Diane l'accusa quindi di essere egoista, ma Maggie dimostra di non aver ancora digerito la sua separazione dal padre. La donna preferisce non dirle nulla della malattia e si trasferisce in albergo. Mentre la Bailey nomina April come capo chirurgia ad interim al posto di Meredith, Jo si presenta a casa di Alex e lo abbraccia, ma poi si allontana senza dire una parola.

