HOUSE OF LIES 3 / Anticipazioni del 20 marzo 2017: Lukas muore in un agguato!

HOUSE OF LIES 3, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 20 marzo 2017, Sky Atlantic trasmetterà gli ultimi tre episodi di House of Lies 3, in prima Tv assoluta. Saranno il nono e il decimo, dal titolo "Il Signor Zhang" e "Il giusto castigo". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: prosegue la corsa di Marty (Don Cheadle) verso il successo con la società e la conquista di un cliente particolarmente difficile. A questo si aggiungono alcuni problemi con le relazioni, ma non di quelle che lo riguardano da vicino, anche se compromesse. Questa volta sono il padre ed il figlio a dargli modo di riflettere, per via della conoscenza del primo di una donna molto più giovane di lui ed a causa della relazione di Roscoe (Donis Leonard Jr.) con Lex (Bex Taylor-Klaus). Marty non ha infatti ancora digerito che il figlio frequenti una persona simile, ma accetta comunque che viva con il nonno un week end in solitaria. Più tardi, Doug (Josh Lawson) flirta con un'altra donna di fronte agli amici, scatenando qualche dubbio riguardo alle sue ultime scelte. La squadra invece contesta una decisione di Marty, che secondo Clyde (Ben Schwartz) potrebbe essere fallimentare. Il capo tuttavia lo azzittisce, perché non crede che Zaninno (Balthazar Getty) sia una pedina da sfruttare. Jeannie (Kristen Bell) invece lo invita a voltare pagina, dato che sa bene che il consiglio è vincente e che lo farà comunque. Crede inoltre che sia troppo ancorato al passato, ma Marty la spinge a fare la sua scelta da sola. Intanto, Doug scopre da Sarah (Jenny Slate) vuole raggiungerlo a Chicago durante un viaggio di lavoro, solo per poter proseguire a fare i tentativi di rimanere incinta. Il marito le propone di fare una sveltina prima di partire, ma la donna crede che stia cercando solo di non pagare i soldi del biglietto. Quella sera, Marty rivede Monica (Dawn Olivieri), con cui le cose sembrano andare per il meglio, almeno fino a quando non decidono di essere sinceri l'uno con l'altra. L'ex moglie ha infatti intuito che sono entrambi troppo incasinati, ma visto che dal punto fisico si intendono perfettamente, preferisce puntare su quell'aspetto. Il giorno dopo, Sarah conosce Caitlin (Genevieve Angelson), mettendo in imbarazzo Doug, che riesce però a cavarsela per qualche istante. La moglie decide infine di presentarsi al party di quella sera. Una volta sul posto, le cose non vanno come previsto per la coppia. Doug infatti, ammette infine di essere ancora confuso per la gravidanza e di non aver realizzato ancora se vuole davvero avere un figlio. Nonostante affermi di non provare alcun interesse per Caitlin, la moglie decide di lasciarlo all'istante.

HOUSE OF LIES 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 20 MARZO 2017, EPISODIO 9 "IL SIGNOR ZHANG" - Lukas decide di portare con sé Doug, Clyde e Marty lungo il tour previsto nella sua città natale, mentre il resto del gruppo rimane e aiuta Monica con la sua attività. Lukas svela così che Dre non ha intenzione di fare affari con un investitore cinese, Zhang, ma con un usuraio del Ghetto. In seeguito Monica inizia ad interessari al Won, la Nutrizione Organica e Sana, un nuovo tipo di alimentazione. Roscoe e Lex disccutono invece sulla possibilità di andare ad un evento oppure no, ma finiscono per rompere la loro relazione. Una volta single, Lex umilia Roscoe di fronte ad un gruppo di ballerini più anziani.

HOUSE OF LIES 3, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 20 MARZO 2017, EPISODIO 10 "IL GIUSTO CASTIGO" - Jeannie incontra un vecchio amico per garantire all'azienda un contratto con il governo particolarmente vantaggioso. Viene consigliata di rivalutare alcuni clienti dello studio, ovvero di sbarazzarsi di DollarHyde, dato che Lukas è ancora uno dei più grandi spacciatori di droga della città. Marty decide tuttavia di continuare l'attività di consulenza per la società del rapper, ma deve fare i conti con alcune conseguenze inaspettate quando vengono raggiunti e malmenati nella loro auto. Dre sopravvive, ma Lukas muore. Doug decide invece di fare qualcosa per conquistare Caitlin, dopo aver scoperto alcuni suoi problemi personali, ma viene rifiutato. clyde cerca invece di manipolare Monica per ottenere un vantaggio in un ingaggio, per poi darsi alla droga con Marissa.

